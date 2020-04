Baloncesto Asier de la Iglesia: «¿Puedo saber si tengo coronavirus?» Arriba, De la Iglesia en el vídeo que grabó. Abajo, durante un entrenamiento con el Gipuzkoa Basket antes de su debut en la ACB. / LOBO Asier de la Iglesia, que padece esclerosis múltiple, enfadado porque «tengo síntomas, soy paciente de riesgo y no me hacen el test» RAÚL MELERO san sebastián. Lunes, 6 abril 2020, 10:56

«Tengo fuerzas todavía. Dentro de unos días no sé pero por ahora tengo fuerza», dice Asier de la Iglesia al otro lado del teléfono antes de toser tres veces. Aún y todo, cuestionado por si prefiere hablar más tarde, accede a contar lo que le ocurrió durante el día de ayer y que plasmó con un vídeo en las redes sociales pero que amplía en el siguiente relato. «El viernes tuve unas décimas de fiebre y el sábado tuve 38, 5, casi 39. Así que llamé al número que han dado para la consulta del coronavirus para Euskadi y le dije que llevo 23 días sin salir, no he pisado la calle, vivo con mis padres y ellos salen a hacer la compra. Yo no he salido y considero que es complicado que tenga el coronavirus pero me gustaría saberlo, obviamente».

Le preguntan los síntomas. «Dolor de cabeza, tos, fiebre, dolor muscular y las comidas me saben raro», contesta, con lo que desde el otro lado del teléfono le dicen que su sintomatología es de portar el coronavirus. «Tengo esclerosis múltiple y a raíz de eso soy asmático. ¿Soy persona de riesgo?», dice De la Iglesia. Pero ante la necesidad de hacerse un test, la respuesta es clara y contundente. «Me dicen que la prueba no me la puedo hacer, solo a las personas que están muy mal».

Asier, quien debutó hace tres temporadas en un partido de la ACB con el Gipuzkoa Basket y se convirtió en el primer jugador de la historia con esclerosis múltiple de la Liga Endesa, relata que empezó a notar los síntomas «hace unos cinco días. Me dolía la espalda, como si fuera la molestia típica después de hacer pesas y me acuerdo que cuando he cogido gripe, hace mucho que no cojo una, los días antes te sientes un poco cansado, como que el cuerpo ya te manda señales».

Más riesgo por la esclerosis

Asier de la Iglesia vive a cinco minutos andando del Hospital de Zumarraga y entiende que el personal sanitario y los teléfonos «estén saturados pero tienen que intentar saber si las personas de riesgo portamos el Covid-19 o no». También apunta que «la persona que me cogió el teléfono no me preguntó qué medicamento tomo para la esclerosis múltiple, ni dónde vivo, ni mi nombre...».

De la Iglesia insiste en que «es imposible controlarlo todo, pero por lo menos saber desde dónde está llamando la gente para tener una idea de las zonas con más posibilidades de contagio». El zumarragarra explica que el vídeo que colgó en las redes sociales era principalmente para mostrar «su queja» pero se molesta de que muchos lo hayan utilizado para su interés personal.

«Entiendo que puedan estar saturados pero creo que es fundamental que a un grupo de riesgo como el mío se le haga el test»

«Llevo 23 días en casa sin salir y no creo que haya contraído la enfermedad pero obviamente me gustaría saber si la tengo»

De la Iglesia ha hablado con su médico particular. «Me ha dicho que no me conviene estar muchos días con fiebre. El tratamiento, si tengo el coronavirus, es el mismo: paracetamol y controlar los pulmones». Pero apostilla que «para los que tenemos esclerosis te puede dar un brote por tener nervios por la fiebre y puede derivar en una lesión cerebral, así que todo eso conlleva un riesgo».

Asier pasa el confinamiento en compañía de sus aitas en Zumarraga «viendo casi todos los días los partidos de baloncesto 'vintage' que echan», explica. «Mi jugador favorito es Sabonis y el otro día vi un URSS-Yugoslavia». Alguien con la fuerza y ánimo de Asier siempre sale victorioso.