Aitor Zubizarreta: «Voy con mucha confianza a Palencia, supone un reto para mí como jugador»

Se intuía un verano complicado para Aitor Zubizarreta (Azpeitia, 1995) pero las tornas han cambiado y para bien. Ha firmado un contrato para jugar en el Chocolates Trapa Palencia, uno de los equipos con más solera de la LEB Oro. Tenía contrato con Bilbao Basket, pero tras el descenso de los hombres de negro no había muchas opciones de tener minutos y por eso ha cambiado Miribilla por la meseta castellana. Como guipuzcoano no se cierra las puertas de jugar algún día en Gipuzkoa Basket. Antes de eso «tengo que hacerlo bien en Palencia», argumenta.

- Dónde está ahora, ¿de vacaciones?

- No, no. Aquí en Azpeitia. Haciendo trabajo físico por las mañanas y técnica individual por las tardes.

- A los jugadores que han pasado por Estados Unidos parece que la cultura del esfuerzo y el trabajo se les queda grabada a fuego...

- Bueno, no lo sé. Yo estoy trabajando con un preparador físico e intentando mejorar cosas para llegar en un buen tono al inicio de pretemporada. Pero también voy a la playa algún día ¿eh? Hay momentos para desconectar y estar también con los amigos.

- ¿Cómo ha sido el verano?

- Tenía contrato garantizado con Bilbao en ACB, pero al descender había que renegociarlo. Hablé con Mumbrú un par de veces este verano y me ofrecía ser el tercer base. No eran las condiciones que yo quería con Schreiner y Javi Salgado por delante. Lo valoré con mi agente, con mi familia, y decidimos salir de Bilbao y buscar algún otro lado.

- ¿Contento tras fichar por Palencia?

- Sí. Mucho. Llamé a Alejandro Martínez, el entrenador, y me gustó la idea que tenía. Encima a un equipo competidor en la LEB Oro que siempre ha peleado por estar arriba. El fichaje supone un reto para mí como jugador.

- Además, va a estar arropado por gente veterana como Urko Otegi, Jordi Grimau o Cvetinovic.

- He hablado ya con Urko y con Jordi y me han animado a que vaya con confianza. Es de agradecer que los veteranos del equipo te acojan así, la verdad.

- Palencia, suele ser un fijo en la parte alta de la clasificación.

- Sí, siempre están en los playoffs e incluso en alguna otra temporada consiguieron el ascenso. El entrenador me transmitió confianza y quería que llegara preparado. En principio voy como segundo base por detrás de Jorge Sanz, pero con la ilusión de intentar jugar cuantos más minutos.

- ¿Recibió una felicitación muy especial por su fichaje vía Twitter?

- (Risas) Sí. Fue una sorpresa que Pablo Laso me deseara suerte en Palencia. A muchos no les escribe el campeón de Euroliga (Ríe otra vez).

- Coincidió con él en la selección de Euskadi. ¿Qué tal?

- Muy bien. Con todos. Pablo, el staff, los compañeros... todos muy bien. Es un lujo que un entrenador de su nivel interrumpa las vacaciones para estar con nosotros. Fue una semana que lo pasamos muy bien.

- ¿Dónde se desenvuelve mejor, de base o de escolta?

- Depende del entrenador. No me cuesta jugar en ningún puesto, siempre he jugado de escolta, pero muchas veces me ha tocado subir la bola. La verdad es que me da igual y me aclimato bien a cualquier puesto.

- ¿Qué balance hace de la temporada pasada?

- Logramos doce victorias que en cualquier otra temporada hubiera significado salvarse. Fue una pena porque estábamos cinco equipos con posibilidades de descender el último partido. Tampoco te puedo decir que hicimos un buen trabajo porque al final no logramos la permanencia. Es un poco raro porque creo que hicimos un buen año, pero no podemos estar contentos porque bajamos.

- Y usted, ¿cómo se encontró en su temporada de debut en una Liga profesional?

- Empecé bastante bien, después tuve algún altibajo. Lo que me trastocó fue el tiro. Soy una persona acostumbrada a tener buenos porcentajes y hubo un tramo de la temporada que no veía aro y eso me frustró. No quiero poner excusas, pero no ha sido fácil doblar entrenamientos en Bilbao y Azpeitia.

- Ya que lo cita, ¿temporada complicada por ello?

- Sí. (Suspira) Al final, en los dos equipos que he estado han descendido. Sí noté ciertos tramos de temporada en los que se iban acumulando las derrotas. A partir de ahí, he aprendido mucho en Azpeitia con los compañeros, como en Bilbao, donde he entrenado con jugadores de primer nivel.

- ¿Cuál es el aspecto que más tiene que mejorar?

- Considero que en todos, pero quizá en la mentalidad. Me afecta mucho el tiro y quiero estar como antes. Ahora noto que meto fácil. El año pasado me pasó que tras varios malos partidos, me cuesta hacer el reset. Eso y leer mejor el ataque, aunque yo creo que la mejoría debe hacerse en todos los aspectos y facetas del juego.

- Como jugador guipuzcoano, tengo que preguntarle por el GBC. ¿Puede que sus caminos se encuentren en el futuro?

- Claro que sí. Me decidí a firmar con Bilbao y ahora ya no estoy ahí. Nadie sabe lo que puede pasar en un futuro. He visto un montón de partidos del GBC, conozco a Nekane, a Bully y a un montón de gente ligada con el GBC. Así que estaría encantado de jugar allí si se da la circunstancia. Pero para llegar a eso, tendré que hacerlo muy bien en Palencia. Y en eso estoy centrado por el momento.

- ¿Seguirá lo que hace su Iraurgi?

- Claro. He jugado allí desde minibasket, es mi equipo. Cuando estaba en Estados Unidos también veía todos los partidos del Iraurgi, así que ahora también lo haré igual.

- ¿Qué 'feeling' tiene para la próxima temporada?

- Creo que van a optar por el ascenso. Seguro que Lolo y Goar forman un buen equipo y si aciertan con las contrataciones, pueden completar un año bonito.