Verdeliss logra el sexto puesto en la Zurich Maratón de San Sebastián

Verdeliss ha sido una de las protagonistas de la Zurich Maratón de San Sebastián disputada este domingo. La influencer navarra, conocida por su exposición en ... redes sociales y su afición al deporte de resistencia, ha completado la distancia de 42 kilómetros obteniendo un notable sexto puesto en la clasificación femenina, resultado que refuerza su presencia en el panorama del running popular.

La carrera donostiarra, que ha reunido a miles de participantes en su recorrido oficial por diversos barrios de la ciudad, ha vuelto a consolidarse como una de las pruebas más multitudinarias de la temporada. En este contexto, Verdeliss ha mostrado de nuevo una preparación sólida y una actitud constante durante todo el trazado, lo que le ha permitido mantenerse entre las mejores desde los primeros kilómetros.

Su actuación llega apenas unas semanas después de haber participado en la Behobia, lo que demuestra la continuidad de su ritmo de competición y su compromiso con las pruebas de larga distancia. La presencia de Verdeliss ha generado también una gran atención entre seguidores y espectadores, que han compartido su paso por diferentes puntos del recorrido.

Con este resultado, Verdeliss suma un nuevo reto cumplido y continúa consolidando su papel como referente para muchas personas que se inician en el running.