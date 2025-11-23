Verdeliss logra el sexto puesto en la Zurich Maratón de San Sebastián
La influencer completa los 42 kilómetros de la prueba donostiarra con un resultado destacado en una edición con gran participación
Ander Artetxe
Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:44
Verdeliss ha sido una de las protagonistas de la Zurich Maratón de San Sebastián disputada este domingo. La influencer navarra, conocida por su exposición en ... redes sociales y su afición al deporte de resistencia, ha completado la distancia de 42 kilómetros obteniendo un notable sexto puesto en la clasificación femenina, resultado que refuerza su presencia en el panorama del running popular.
La carrera donostiarra, que ha reunido a miles de participantes en su recorrido oficial por diversos barrios de la ciudad, ha vuelto a consolidarse como una de las pruebas más multitudinarias de la temporada. En este contexto, Verdeliss ha mostrado de nuevo una preparación sólida y una actitud constante durante todo el trazado, lo que le ha permitido mantenerse entre las mejores desde los primeros kilómetros.
Su actuación llega apenas unas semanas después de haber participado en la Behobia, lo que demuestra la continuidad de su ritmo de competición y su compromiso con las pruebas de larga distancia. La presencia de Verdeliss ha generado también una gran atención entre seguidores y espectadores, que han compartido su paso por diferentes puntos del recorrido.
Con este resultado, Verdeliss suma un nuevo reto cumplido y continúa consolidando su papel como referente para muchas personas que se inician en el running.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión