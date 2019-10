Atletismo El último lanzamiento de la 'capi' En casa. Amaia Dublang sonríe en el círculo de peso de Anoeta, en el que ha entrenado durante 30 años. / MORQUECHO Amaia Dublang, récord de Euskadi de peso en pista cubierta y al aire libre, se despide de las pistas de atletismo tras 29 temporadas | NEREA SARRIEGI Jueves, 17 octubre 2019, 08:49

Sería casi imposible contar todos los círculos de peso en los que ha dejado la marca de sus zapatillas. 29 años pisando pistas son muchos, pero parece que no es en el suelo, sino en la gente, donde ha dejado más huella. Para muestra, las respuestas que ha recibido su anuncio de que cuelga las zapatillas. Sus redes sociales se han llenado de mensajes de agradecimiento, de halagos y de abrazos, mandados desde todas las partes. Todos comparten una misma frase, «te echaremos de menos». Y es que Amaia Dublang (Donostia, 1976), récord de Euskadi de peso en pista cubierta (14,12m) y al aire libre (14,36m), ha sido rival, pero sobre todo, ha sido amiga y compañera. Por primera vez en 30 temporadas, no la veremos lanzar. Su equipo, el Atlético San Sebastián, perderá a su capitana. Aunque seguirá estando cerca de las pistas. Eso, dice ella, queda para siempre.

«La pasada temporada no competí en pista cubierta por unos dolores en el hombro, con 43 años me salen por todas partes», ríe. «Decidí competir en la Liga y en verano, probar otros deportes. He ido a nadar, he hecho volley playa, quiero hacer algo de surf, voy a probar algo de karate... y me he dado cuenta de que estoy disfrutando. Luchar cada día contra mis dolores, tener que ir a entrenar, se había convertido en una pelea. Necesitaba hacer lo que me apeteciera».

No ha sido una decisión fácil para una mujer que nació, casi literalmente, en una pista de atletismo. Sus padres, Fernando Dublang, exlanzador de peso y disco, y Mari Paz Jiménez, exlanzadora de disco, se conocieron entrenando. «Nos llevaban a mi hermano Nando y a mí a entrenar con ellos, íbamos los cuatro juntos. El atletismo lo ha sido todo para mí. Fuera de la pista te deja ejemplos para la vida: la disciplina, el saber trabajar en equipo, el esfuerzo...».

Del peso al remo

Ganó su primera medalla en 1991. «Fui plata en un Campeonato de Euskadi cadete», recuerda. Desde entonces, se ha colgado una, en la mayoría de las ocasiones la de oro, en todos los Campeonatos de Gipuzkoa y en casi todos los de Euskadi. En casi todos, porque la curiosidad por probar nuevos deportes no es algo que haya llegado con su retirada de las pistas. «Hubo un Campeonato de Euskadi en el que no competí, porque entonces compaginaba el atletismo con el remo. Recuerdo un año en el que participé en un Campeonato de España y después, remé en la Concha. Fui parte de la primera trainera de mujeres en Hondarribia y luego remé con Hibaika. Disputé mi última Concha hace seis años». Lo lógico es preguntarse cómo ha sido capaz de compaginar dos deportes que exigen tanta implicación. El secreto, dice, está en tener ganas. «Trabajaba por la mañana, entrenaba en Anoeta por la tarde y después, iba a remar».

Tras el remo, llegó la halterofilia, la razón por la que seguirá visitando el Miniestadio. «Los últimos años he estado practicando los dos deportes, fue una propuesta de mi entrenador de pesas, José Luis Parro. Empecé a competir y gané el Campeonato de Gipuzkoa de mi categoría. Seguiré yendo a Anoeta a hacer las pesas, en noviembre tenemos el Torneo de Federaciones en Gandía».

No solo es correr

Durante estos 29 años, le ha tocado explicar más de una vez que el atletismo son muchas más cosas que correr. «Alguna vez me han preguntado: ¿eres atleta? ¿qué marca tienes en la Behobia? La suerte de nuestro deporte es que puedes probar muchas disciplinas, yo solo he lanzado peso, pero me hubiese gustado hacer longitud, triple, vallas... a la gente que cree que el atletismo es solo correr, le diría que viniese un día a la pista, que probase. Que comprobase que no es un deporte individual, que somos un equipo. Yo nunca he tenido rivales, cuando cumplí 40 años, en un Campeonato de España por clubes, repartí Chupa Chups a todas mis contrincantes».

Es la parte de la que más le va a costar alejarse. Pero se marcha tranquila, sabiendo que deja su disciplina en buenas manos. «La juventud viene pisando fuerte», dice. Pero sobre todo, se va agradecida. «He escrito una carta a mis entrenadores, Rafa Puignau y José Luis Parro, por la paciencia, por su tiempo gratuito». Un tiempo del que ahora ella disfrutará de otra manera, cerca de la pista, pero mirando el círculo desde la grada.