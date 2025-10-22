La última aventura de la ultrafondista Eva Esnaola

M. Oiartzun Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Quien corra en Gipuzkoa seguro que alguna que otra vez se ha cruzado sobre el asfalto con Eva Esnaola. Probablemente, la hernaniarra de 64 años sea la mujer vasca con más kilómetros en sus piernas. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, sumó 205 kilómetros en Albi (Francia), donde acabó tercera en la prueba Open de las 24 horas. La última larga aventura de la ultrafondista guipuzcoana. «Esta será la última vez que corra una prueba tan exigente, tan larga. Me operé la rodilla hace algo más de un año y hacer esta última prueba de 24 horas ha sido todo un reto», aseguraba la atleta, completamente afónica.

Por ser exactos, Esnaola, que estuvo acompañada durante las 24 horas por su hermana Idoia, alcanzó los 205,543 kilometros, algo más de diecisiete kilómetros menos que la vencedora de la prueba Open, la francesa Marlene Saint Martin. No fue esta vez Idoia su única ayuda. «Yo no sabía nada, pero hasta Albi se desplazó mi familia, con mis hijas animando sin parar y con una pancarta. También fueron mis amigas de la piscina. Fue muy bonito».

Esnaola es incansable. Pasan los años y ella ha seguido completando carreras de ultrafondo casi sin descanso. Siempre que las lesiones se lo permitían, claro. 228 kilómetros exigía de mínima la RealFederación Española de Atletismo para ser seleccionada en categoría absoluta para las 24 horas de Albi, donde además de la prueba Open también se disputó el Mundial de la especialidad. Aunque la corredora guipuzcoana no logró la exigente marca, no se quiso perder la cita. «Quería, sí o sí, que esta fuera la última».

«La preparación no ha sido, ni mucho menos la más exigente, aunque por el camino ha habido obstáculos. Hace unas semanas me caí en Madrid y me hice daño en el pecho.Por suerte, logré recuperar y no he tenido ningún problema físico más allá de las ampollas. En el kilómetro cien tuve que parar para ser atendida. Es lo único que me duele hoy». Su tirada más larga en el camino a esta prueba fueron 65 kilómetros seguidos.

No es esta, ni mucho menos, la primera experiencia de Esnaola corriendo durante 24 horas. De hecho, la veterana ultrafondista guipuzcoana cuenta entre sus éxitos con un podio en la Spartathlon de 2014. Completó los 247 kilómetros que unen Atenas con Esparta en 30 horas y 52 minutos. Y también posee las mejores marcas mundiales para mayores de 55 años de las 24 horas, completando más de 217 kilómetros. Su marca personal en esta disciplina es de 218,172 kilómetros (año 2012).

En la prueba en la que se repartían las medallas mundiales, paralela a la de Esnaola y sus 205 kilómetros en categoría Open, la británica Sarah Webster, que corrió nada más y nada menos que 277,5 kilómetros en 24 horas, fue la campeona. Carmen María Pérez, con 249,53 kilómetros, acabó sexta del mundo y firmó una nueva mejor marca española de siempre en las 24 horas en ruta.

Esnaola hará de liebre este domingo en la 15K y, más adelante, en el maratón. No para.

Intenso fin de semana en ruta

Este próximo fin de semana será uno de los más intensos de la temporada otoñal en ruta. En Donostia se disputa una nueva edición de la Salto 15K, con cerca de de 4.000 inscritos. Y entre Donibane-Lohizune y Hondarribia se celebra el clásico medio maratón que reunirá también a más de 3.000 corredores. El domingo también será el turno de la Lasarte-Oria Bai, prueba de diez kilómetros con inscripciones aún abiertas y en la que el dorsal 1 será para Lasarte-Oria Palestinarekin Herri Ekimena.

Más lejos, en este caso en Valencia, se disputa su rápido medio maratón, con la presencia de los mejores atletas españoles de la distancia, así como figuras de talla mundial. Varios fondistas guipuzcoanos se desplazarán hasta allí.

