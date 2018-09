Atletismo La Txingudi Korrika celebrará por todo lo alto su 20 aniversario Presentaciónn de la Txingudi Korrika. / M.J. SILVANO La prueba se disputará el 6 de Octubre y en ella se espera llegar a los 700 corredores populares M.J. SILVANO Jueves, 13 septiembre 2018, 12:59

Con una degustación de txakoli se ha celebrado esta mañana en la Bodega Hiruzta la presentación de la vigésima edición de la ya consolidada carrera popular Txingudi Korrika en la que colaboran estrechamente las tres comarcas del Bidasoa; Hendaia, Irún y Hondarribia.

Este evento deportivo está coordinado por el Bidasoa Atlético Taldea, de Irún, Hondarribia y Urpean Subaquatique Club de Hendaia.

Una carrera trilingüe que reunirá a unos 700 participantes

La prueba, que partirá desde el Paseo de la Florida de Hendaia el próximo 6 de octubre a las 16:30h, ha sido presentada en tres idiomas; euskera, francés y castellano, dando así una buena muestra de la excelente armonía que reina entre los representantes de estas tres hermanadas localidades. Ibon Muñoz, Director Deportivo del BAT, explicó lo siguiente: «El recorrido seguirá siendo el mismo. Son 10 kilómetros medidos para disfrutar del paisaje. Pensamos que habrá una participación en torno a los 700 corredores. Hemos puesto un servicio de cuatro liberes de paso (3:45, 4:00, 4:30 y 5:00) y por supuesto tendrán avituallamiento durante y al finalizar la competición».

Las inscripciones se pueden realizar vía online en la web www.kirolprobak.com.

Como novedad los corredores portarán chips desechables (13 euros). Si lo dejan para el último día el precio se incrementará hasta 18 euros.

Los diez primeros chicos y chicas tendrán premio, así como los tres primeros y primeras en la categoría roller y handbike.

La carrera partirá desde el Paseo de La Florida en Hendaia y tras recorrer los diez kilómetros medidos finalizará en las pistas de atletismo de Hondartza de Hondarribia.

IV Txingudi Korrika Txiki

Con la ilusión de seguir en el empeño de inculcar el deporte en los más pequeños se presentó la cuarta edición de la Txingudi Korrika txiki en la que se espera a «unos mil escolares de la comarca» que irán guiados por los preparados monitores del Súper Amara BAT. Los txikis realizarán sus carreras entre las diez y once de la mañana. «Las distancias están adecuadas a su franja de edad. No habrá clasificaciones ni podio ya que no pretendemos que tenga un carácter competitivo. Como siempre no habrá coste alguno y tras las carreras que se desarrollarán entre las 10:00h y 10:45h, todos los niños y niñas recibirán un generoso hamaiketako».