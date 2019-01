Atletismo Trihas Gebre, a por su segunda txapela en Amorebieta Trihas Gebre, en Mérida. / EFE Será la estrella en la carrera femenina del 65 Cross Internacional de Zornotza de este domingo (12.30 horas) M.J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 4 enero 2019, 08:18

La tetracampeona de España de cross, Trihas Gebre, será la principal estrella en la carrera femenina del cartel de atletas del 65 Cross Internacional de Zornotza, que se disputa este domingo (12.30 horas) en Amorebieta. La pasada edición, la fondista nacida en Wukro (Etiopía) y afincada en San Sebastián desde 2011, no tuvo rival para hacerse con su primera txapela en este prestigioso circuito. «Estoy muy contenta y feliz con el cuarto puesto de la San Silvestre Vallecana. Me encontré muy bien. Ahora estoy con algunas molestias en la rodilla, pero espero estar recuperada para esta competición y volver a ganar», comenta Gebre, que también asegura estar triste por no haber sido incluida en la lista de atletas contratadas en el Cross IAAF Juan Muguerza de Elgoibar (domingo 13).

No entiende la decisión de la organización: «Me encanta correr en el País Vasco, que considero mi casa. Es triste y me enfada que me digan que no tengo el nivel siendo la mejor atleta vasca y española en este momento. Soy la Campeona de España de Cross; 2015, 2016, 2017 y 2018, tengo el récord de medio maratón (1h09:57), he sido la mejor española en el europeo de cross y vengo de hacer un cuarto puesto en la San Silvestre Vallecana. ¿Qué más tengo qué demostrar?».

El elgoibarrés Zigor Díez, director del Juan Muguerza, justifica su actuación en el cambio de aires que le quiere dar a la 76 edición. «En primer lugar no hemos vetado a nadie. Puede venir a correr. Tiene licencia federativa y las puertas están abiertas. Es cierto que en la lista de atletas contratadas no la hemos incluido. Este año hemos buscado otros perfiles de atletas y Gebre no nos aporta nada nuevo a nivel deportivo. Que haya cambiado de mánager no ha influido en absoluto», dice.

De momento, la organización se mantiene en sus trece y sin cambio de actitud. «Nadie se ha puesto en contacto conmigo -incide Gebre-. Ya les dije que estaba dispuesta a bajar mi caché por correr en Elgoibar. Por lo tanto, después de Amorebieta estaré en Valencia (día 13-10km ruta)».

En la carrera femenina de Amorebieta (8.700 metros) Gebre va a tener como rivales a Azucena Díaz, Zulema Fuentes-Pila, Teresa Urbina y Elena Loyo, todas ellas compañeras de equipo en el Club Atletismo Bilbao. En la vertiente masculina (10.700m-13.15 horas), el gasteiztarra Iván Fernández, nueve veces campeón de Euskadi de Cross, será la mejor baza vasca en una prueba donde Ayad Lamdassem, vigente campeón de España de Campo a Través, encabeza la representación estatal.

La Azkoitia-Azpeitia

La organización del Medio Maratón Azkoitia-Azpeitia ha comenzado con buen pie este 2019 al posicionarse en el ranking de la Real Federación Española de Atletismo como la mejor carrera de la distancia en el País Vasco. Los hermanos Jiménez Agustín y Shanti valoraron el resultado. «Nos mantenemos en sexto puesto, aunque si tenemos en cuenta la puntuación de 2018, el año pasado fuimos los quintos mejores según este ranking formado por pruebas del calendario RFEA. No olvidemos que en 2018 Mark Kiptoo batió el récord del mundo master 40 de la distancia. Las inscripciones para la XXVI edición que se celebrará el 30 de marzo están ya abiertas».

Otra organización que también ha recibido buenas noticias es el 10km Donostia-Gimnástica de Ulía (10 de febrero) al ocupar el cuarto puesto en la lista de pruebas nacionales de este metraje.