Trihas Gebre, una incógnita en su debut corriendo un maratón

Es una incógnita saber si Trihas Gebre podrá pelear por los puestos de honor en su estreno maratoniano. La fondista etíope-guipuzcoana llega a la cita de mañana sin haber corrido previamente esta distancia, aunque con la garantía que le da haber batido en dos ocasiones el récord de España de media maratón durante el último año.

Gebre compareció ayer por la tarde junto a los también maratonianos Jesús España, Javi Guerra y Marta Galimany y los marchadores Miguel Ángel López y Álvaro Martín. «Creo que la preparación ha sido buena, aunque no sé qué puesto puedo lograr en el Europeo», apuntó la ahora plusmarquista estatal. No será un estreno fácil para ella en la distancia de Filípides debido a las altas temperaturas que se están viviendo en la capital alemana, por lo que la marca que puede llegar a hacer no es fácil de predecir.

La de mañana, además, será la despedida de Jesús España. «Es el mejor momento para retirarme», señaló el veterano atleta, campeón europeo de 5.000 en 2006. Será su cuarto maratón.

Javi Guerra, por su parte, llega a Berlín con la segunda mejor marca del año en la distancia (2h08:36) y tiene claro que el objetivo es «mejorar el cuarto puesto de Zúrich en 2014. Creo que he hecho una buena preparación».