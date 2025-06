«Soy trail, runner, ¿a qué quieres que te gane?»

E. Arraiago Domingo, 29 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Incombustible, Leire Fernández Abete (Errenteria, 1998) no para. Su frase «soy trailrunner, ¿a qué quieres que te gane?», se ha hecho famosa en redes sociales, donde es habitual ver a la corredora guipuzcoana con sus vídeos. En ellos lo mismo se pone sus zapatillas de asfalto como las de montaña, siempre corriendo. Mientras entrena y compite se la ve feliz. Su amplia sonrisa y su energía positiva son claves en su carta de presentación, mientras su padre y sus perros esperan a su lado, dispuestos siempre a hacer lo que más le gusta, hacer kilómetros y kilómetros. Parece que nunca se cansa y que eso de correr no es tan duro.

Pero detrás hay muchas horas de entrenamiento, dedicación y muchas ganas, junto a grandes dosis de ilusión y una filosofía de vida muy trabajadas. Con 27 años Fernández Abete se ha proclamado campeona de España en línea de carreras por montaña de 2025. La errenteriarra ha logrado el gran título en el corazón montañoso de Galicia donde se disputó la Chandrexa Trail 2025. La prueba del Campeonato de España reunió a cerca de 800 corredores en la salida, con el propósito de completar de realizar los 35 kms del recorrido superando un desnivel positivo de 2.300 metros. Fernández Abete logró cruzar la meta con un tiempo de 4h16:10. «Fui con cierto temor, pero la verdad que todo salió bien». En segunda posición finalizó Ana María Granda Vallés, con un tiempo de 4h20:45 y Marta Pérez Maroto completó el podio con una marca de 4h25:21.

La prueba disputada en Orense, concretamente en la localidad Chandreja de Queija, fue testigo de una prueba en la que reinó el barro, ríos con caudales importantes tras las lluvias caídas previamente y pendientes exigentes. Un terreno, ya de por sí técnico y exigente, que fue más desafiante resultando una carrera más dura de lo esperado.

Fernández correrá en el Campeonato de Europa que se disputará en la SkyMarathon en Italia, del 3 al 5 de julio

Leire Fernández ganó el campeonato después de demostrar un gran estado de nivel físico superando las dificultades que presentaba la prueba en cuyo recorrido no faltaron senderos técnicos, crestas afiladas y zonas boscosas con mucho barro. Su rendimiento fue más que destacable y su determinación hizo que se llevara el oro del campeonato de la FEDME.

Ahora, la corredora de montaña errenteriarra se prepara para el Campeonato de Europa de Skyrunning se celebrará en la icónica e histórica SkyMarathon, en Italia, del 3 al 5 de julio, en Corteno Golgi. Fernández Abete participará en la disciplina SKY de 23 kms de longitud, con un total de 3.050 metros de ascenso y descenso, en parte sobre el recorrido de la SkyMarathon.«La verdad es que me plantaré en la salida y ya se verá qué pasa. Competiré con las campeonas de Europa en una prueba que según me han dicho tiene un recorrido de unos 23 kilómetros con un final exigente, ya que en su último tramo hay una bajada muy técnica. Seguiré los consejos de mi padre, porque siempre me dan un poco de miedo estas bajadas, pero como siempre dice: tápate los ojos y baja como puedas».

«Si he ganado, no me acuerdo»

En el perfil de Leire Fernández Abete en Instagram se puede leer: «Si he ganado algo, no me acuerdo», pero la errenteriarra acumula un amplio palmarés haciendo lo que se le da bien, correr. La corredora de montaña y de mushing comenzó compitiendo hace ya más de una década, en Zuriza (Huesca) con tan solo 11 años. Con 15, ganó la carrera Picos de Europa Travesera Integral, de 44,8 kilómetros y 2.860 metros de desnivel. Fue la primera mujer y 11ª en la clasificación general. Al año siguiente se proclamó campeona de la Euskal Herria Mendi Erronka, con 16 años, batiendo también el récord anterior. La errenteriarra siempre ha reconocido que aquella edición de la prueba navarra fue una carrera que le marcó para siempre. «Tuve la oportunidad de hacer muchas horas y muchos kilómetros con mucha gente. Escuchaba los ánimos desde atrás... Quería probarme y vi la rivalidad entre cabeza y cuerpo. Sentí y viví muchas cosas, y esas cosas van más allá de mis años o de mi tiempo. He olvidado todos estos detalles de la edad, y no todos los demás».

Desde entonces, Leire ha ganado varias carreras, entre ellas la Transvulcania de La Palma y el Ultra-Trail de Mont Blanc. La errenteriarra reconoce que «lo que viví en Chamonix me ha alimentado para años y en Transculcania, ha sido un aliciente deportivo importante».

Entre sus carreras preferidas según asegura se encuentran la EH Mendi Erronka que marcó su vida deportiva, o la Traveserina ganada (Asturias), el kilómetro vertical de Beriain,...

La errenteriarra es un ejemplo de superación. En 2019 se tuvo que enfrentar a un gran reto, un tumor de ovario que no le alejó de la competición. No pudo con sus ganas de luchar y seguir corriendo y sigue. Parece además que le queda cuerda para rato.

El campeonato europeo contará con presencia de otro corredor de montaña vasco. Onditz Iturbe Arginzoniz participará en la prueba del KM Vertical.

Cabe destacar que en el campeonato de España en línea, por selecciones autonómicas, Galicia y Asturias se proclamaron campeonas en masculino y femenino, respectivamente, por delante de Asturias y Andalucía en hombres, y de Euskadi y Cataluña en mujeres.

Comenta Reporta un error