El premio gordo se le escapa a Teresa Errandonea por los pelos Caridad Jerez y Teresa Errandonea, ayer tras la final. Acaba segunda en la final de 60 metros vallas con 8.35 en una jornada en la que Jerez (8.32) estaba a su alcance. Carrascal y Zabaleta, finalistas

8.32. Ese fue el tiempo con el que Caridad Jerez ganó ayer en Antequera la final femenina de los 60 metros vallas del Campeonato de España. Un crono al alcance de la bidasotarra Teresa Errandonea, que, sin embargo, tendrá que seguir esperando para subir a lo más alto del podio de un estatal absoluto. La vallista guipuzcoana, después de marcar 8.30 en su semifinal, tuvo que conformarse con 8.35 poco más de una hora después. Tres centésimas impidieron que Errandonea se volviera a casa con el premio gordo.

«Acabo la temporada de pista cubierta con la sensación de que no he terminado de rematar. He estado muy regular desde diciembre, en treintas», aseguraba la atleta del Super Amara BAT cinco minutos después de la final, mientras aún analizaba la carrera con la balear Jerez. Golpeó ligeramente varias vallas. «Ha sido un año de cambios en los entrenamientos. Confío en que al aire libre pueda dar un salto de calidad», seguía tras ver cómo repetía la plata del año pasado en Valencia. Patricia Ortega, riojana del Atlético San Sebastián, fue tercera (8.49).

Ayer, Errandonea sumó la tercera y última medalla guipuzcoana (todas de la mano de mujeres) de un Campeonato de España absoluto en el que Maialen Axpe, el sábado, se ganó el billete para el Europeo de Glasgow tras saltar 4,50 metros en pértiga. Malen Ruiz de Azua, en el mismo concurso, fue segunda con 4,38.

En total, sumando también a los medallistas, Gipuzkoa ha sumado en Antequera nueve finalistas en ambas categorías. Ayer, Eneko Carrascal concluyó quinto un concurso de triple salto en el que saltó 15,74 metros. El saltador de la Real Sociedad vio muy de cerca cómo el castellonense Pablo Torrijos, solo tres meses después de pasar por el quirófano, lloraba de emoción tras lograr la mínima europea. Hasta 16,61 metros voló un hombre que, hace cuatro años, en el mismo escenario, se convirtió en el primer español en alcanzar los 17 metros en esta especialidad.

Jone Zabaleta (Atlético San Sebastián) también disfrutó de una bonita (y lenta) final de 1.500 metros. Fue sexta en una carrera que Esther Guerrero, que se proclamó campeona de España por primera vez en esta distancia, atacó a 600 metros de meta. La gallega Solange Pereira nada pudo hacer para darle caza. Jesús Gómez (3:41.37, récord de los campeonatos) venció al sprint a Saúl Ordóñez, un hombre que apostará en Glasgow por esta prueba.

La que también estará en Escocia es Úrsula Ruiz. La lanzadora de peso murciana se subió a lo más alto del podio por décima vez consecutiva en pista cubierta y se clasificó tras mandar la bola de cuatro kilos hasta 17,14 metros.

Husillos, sin problemas

Óscar Husillos parece que empieza a carburar. El velocista palentino, dominando la final de 400 de principio a fin, marcó 46.37. Aunque no esté como la pasada temporada, poco a poco está recuperando su mejor versión. Ayer, con Lucas Búa tras él en todo momento (el toledano, con 46.62, también estará en Escocia), Husillos no dudó en tomar la iniciativa y coger la calle libre en primer lugar. No dejó pasar a nadie.

El que también ofreció unas prestaciones asombrosas fue Mariano García. Justo una semana después de proclamarse campeón de España sub23 en Salamanca, el ochocentista, cuando veía que Álvaro de Arriba (actual bronce europeo) se le acercaba, apretó para llevarse un triunfo de mucho prestigio. La final femenina de 800 fue lentísima y la catalana Zoya Naumov fue la atleta que se acabó llevando el gato al agua tras un tremendo final (2:18.49).

Lesión de Yunier Pérez

Yunier Pérez, velocista que en febrero del año pasado sufrió una complicada lesión en el tendón de Aquiles que le ha mantenido fuera de las pistas hasta este mes, volvió a romperse ayer. El 60, prueba en la que el realista Octavian Mihail Romanescu corrió en 6.81 en semifinales, lo ganó Sergio López con 6.69. Pérez, segundo con 6.71, no pudo salir de la pista pisando y tampoco pudo subir a recoger su medalla al podio.