Suma y sigue para un maratón donostiarra de récord

El Zurich Maratón de San Sebastián suma y sigue. Y este año vuelve con un nuevo récord de participación. La cita, que se disputa este ... domingo y que alcanza su 46 edición, contará con 7.000 maratonianos y con 4.500 corredores en la 10K. Es decir, 11.500 inscritos en total que llegan de 70 países, con un 35% de atletas extranjeros.

Destacan, como de costumbre, los franceses e ingleses, que serán más de 2.100 y 800, respectivamente, este año. 7.450 atletas de diferentes territorios de España se darán cita entre las dos distancias, con un total de 3.322 vascos y más de mil madrileños y catalanes. Habrá más de 3.200 mujeres sobre el asfalto. La franja de edad con mayor participación será la comprendida entre los 24 y los 34 años (31% del total). Tras la cancelación el año pasado por los fuertes vientos anunciados para el día de la carrera, la organización se congratula por la acogida que ha tenido el maratón este 2025.

Los participantes en la 10K partirán a las 8.15 horas desde la calle Hernani, mismo punto en el que a las 9.00 se dará el pistoletazo de salida a la prueba reina de la jornada, los 42,195 kilómetros. La meta de ambas distancias se sitúa en el Boulevard. El circuito, estrenado en 2022, se ha adaptado este año a la alta participación. Por un lado, la primera vuelta pasa de siete a ocho kilómetros; las dos vueltas grandes posteriores serán idénticas. El trazado, homologado por la RFEA, recorrerá Amara, Anoeta, el Antiguo, el Centro y Gros. Como en ediciones anteriores, existirán 8 grupos de liebres que marcarán ocho ritmos entre las 2h45 y las cinco horas.

El maratón donostiarra vuelve a ser este año la prueba que acoge el Campeonato de Gipuzkoa y de Euskadi. Como ya iba a ocurrir el año pasado, la apuesta de la organización es por un modelo de carrera sin atletas de élite, razón por la que no ha habido contrataciones, buscando «carreras más abiertas y emocionantes».

La feria, situada un año más en el Kursaal, abrirá sus puertas el viernes a las 16.00 horas. Zurich, naming sponsor, cumple diez años apoyando al evento. La Z Zurich Foundation donará un euro a UNICEF por cada corredor que cruce la línea de meta del Boulevard.