Urgente Cae de gran altura un trabajador de 44 años en una obra de Azpeitia
Presentación este jueves del Zurich Maratón de San Sebastián. Morquecho
Atletismo

Suma y sigue para un maratón donostiarra de récord

La cita, que se disputa este domingo, contará con 11.500 participantes entre las dos distancias: 10K y 42,195 kilómetros

Karel López

Karel López

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El Zurich Maratón de San Sebastián suma y sigue. Y este año vuelve con un nuevo récord de participación. La cita, que se disputa este ... domingo y que alcanza su 46 edición, contará con 7.000 maratonianos y con 4.500 corredores en la 10K. Es decir, 11.500 inscritos en total que llegan de 70 países, con un 35% de atletas extranjeros.

