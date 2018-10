Atletismo El sueño del proyecto FICA se hace realidad Josemi Beltrán, Cristina Sampedro y Juantxo Sabadíe, durante la presentación ayer del FICA. / MÓNICA RIVERO San Sebastián alberga del 6 al 9 de noviembre el único festival de cine de atletismo del mundo con 17 proyecciones y la presencia de destacados atletas como Bob Beamon M. J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 07:26

La ciudad de San Sebastián se convertirá en pionera al acoger del 6 al 9 de noviembre la I edición del Festival Internacional de Cine de Atletismo. Lo que empezó siendo un proyecto es ya una realidad. La sala Club Victoria Eugenia acogió ayer la presentación de esta novedosa propuesta que se empezó a gestar hace más de un año y en el que han invertido cerca de 200.000 euros.

Un total de 17 películas, de las cuales irán a concurso 16, conforman el programa de esta primera edición. Sabadie explicó que «se han presentado hasta 48 películas de 21 países y el comité técnico ha tenido que seleccionar. Nos congratula que se hayan presentado tantas y eso nos hace pensar en la viabilidad y en el futuro del proyecto».

En la inauguración del Festival se podrá ver el documental dirigido por Carlos Saura 'Marathon', película oficial de los XXV Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona. Entre el público estarán grandes nombres como Fermín Cacho, Antonio Peñalver, Javier García Chico y Dani Plaza, además de las vascas Maite Zuñiga y Amaia Andrés.

El director del Festival es Juantxo Sabadie, un apasionado de este deporte y que defendió durante años los colores del conjunto de atletismo de la Real. Escoltado por Josemi Beltrán, director técnico del área de cine, y Cristina Sampedro, asistenta técnica del festival, definió lo que supone FICA: «Nace en San Sebastián como un evento cultural, deportivo y cinematográfico que tiene como objetivo el fomento de la cultura del atletismo, es decir, socializar este deporte más allá de las pistas. ¿Cuándo y dónde es FICA? Tendrá lugar en unas fechas muy especiales, la semana previa a la gran carrera del running popular, la famosa Behobia-San Sebastián. El Festival tendrá su sede principal para la proyección de películas en el Teatro Principal, aunque algunas se proyectarán en el cine Amaia y Ficoba, ambos en Irun».

Datos Lugar y fecha Se celebrará del 6 al 10 de noviembre. El Festival tendrá su sede en el Teatro Principal San Sebastián. Entradas y precios Las entradas se podrán adquirir online en la página www.donostiakultura.eus. Los abonos cuestan 49 euros hasta el 3 de noviembre. La entrada suelta tiene un precio de 7 euros. Presidenta del jurado Ruth Beitia.

Como no podía ser de otra manera, en este extenso y variado programa habrá cabida para las proyecciones en las que el protagonismo recaerá en destacadas pruebas guipuzcoanas como el Cross Juan Muguerza de Elgoibar integrado en el calendario IAAF, la 'Champions del cross mundial'. «El 7 de noviembre vamos a dedicar un espacio, de 20 a 21.30 horas, al atletismo vasco y a un corredor muy querido por la afición, Martín Fiz. Vamos a proyectar dos películas, el 75 aniversario del Cross de Elgoibar y los 25 años del Medio Maratón Azkoitia-Azpeitia. Contaremos con los artífices de los documentales y con personas estrechamente vinculadas a las pruebas. Entre los atletas invitados contaremos con Martín Fiz, Alberto Juzdado, Abel Antón, Alejandro Gómez y Carmen Valero. Aprovecharemos el acto para tributar un homenaje al desaparecido azkoitiarra Diego García».

Beamon y Montalvo

Toda una leyenda en el atletismo mundial estará en San Sebastián el 8 de noviembre recogiendo lo que han denominado el premio honorífico que reconoce la trayectoria y la huella que ha dejado en el deporte.

El estadounidense Bob Beamon, a sus 72 años, hará recordar al público aquellos Juegos Olímpicos de México de 1968 cuando voló por el pasillo de salto de longitud para lograr un récord mundial de 8,90 metros que ha durado 22 años, 10 meses y 22 días. «Tenemos que reconocer que no ha sido nada fácil traer a este mítico y legendario atleta. Nuestra primera idea era que viniera Carl Lewis, pero tiene un compromiso en el maratón de Nueva York. No es fácil llegar a estos atletas. No tienen representantes y las gestiones son muy complicadas hasta poder dar con ellos. Nos transmitió su alegría por venir a una ciudad que no conoce», explicó Sabadie.

En la apertura del festival se realizará un homenaje a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92

«Se han presentado 48 películas de 21 países y el comité ha tenido que realizar una selección»

Otra de las figuras de referencia será la hispano-cubana Niurka Montalvo, campeona del mundo en Sevilla 99' en salto de longitud (7,06m) en una final ajustadísima que protagonizó con la británica Fiona May. «Me hace enorme ilusión tener a Niurka, con la que comparto una gran amistad», confesó el director.