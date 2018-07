Atletismo Cid da la sorpresa y roza, con 16,21 metros, el bronce en un gran triple en Getafe De Juan, que bate el récord de Gipuzkoa de 400 metros vallas, correrá la final de un estatal con marcas de primer nivel; Abreu pasa con marca personal KAREL LÓPEZ Sábado, 21 julio 2018, 22:57

Cid roza el podio. No, no piensen que estamos volviendo a los años 70. No hablamos del triplista Ramón Cid. Nos referimos a su hijo Pablo, quien ayer, en una pista de Getafe en la que se vuela casi literalmente, logró un gran cuarto puesto para el atletismo guipuzcoano en un tremendo concurso de triple salto.

Su cuarta plaza con un intento válido de 16,14 (1,8 m/s) metros en una competición en la que el castellonense Pablo Torrijos se fue hasta 17,23 (el mejor salto de un atleta español, aunque no válido debido al viento excesivo: 2,2 m/s; 16,98 con viento reglamentario) tiene mucho mérito.

El nivel en esta disciplina del Campeonato de España fue altísimo. Un estatal en el que la joven Paula De Juan, con 1:00.27 en las semifinales de los 400 metros vallas, batió el récord de Gipuzkoa de la especialidad y este domingo correrá la final.

Por cierto, no conforme con su tercer intento, Cid saltó 16,21 (no legales: 2,4 m/s). Como curiosidad, antes de la competición, el donostiarra, con un clásico cara y cruz con una moneda, decidió competir con una carrera de 18 apoyos en lugar de 20. Le salió bien... Aunque le robaron el podio justo en el útlimo intento.

Las de Cid y De Juan fueron las notas positivas para el atletismo guipuzcoano en una jornada mágica en Getafe en la que Gen Esteban Abreu, con 46.76 en semis del 400, se coló en la final de mayor nivel. Solo Husillos pudo con él en su serie. ¿Podrá hoy Abreu con el récord vasco de Juanjo Prado (46.55)?

Irati Mitxelena fue sexta en longitud con 6,03 metros (el oro fue para Juliet Itoya con 6,80), Servando Rivas acabó séptimo en martillo con 60,59 (récord de los campeonatos de Javier Cienfuegos: 76,10) y Mikel Campón finalizó séptimo en pértiga (5,10).

Decíamos antes que en Getafe se voló y, como muestra, el 10.16 válidos de Aitor Ekobo en los 100 metros. A la mañana, Lidia Parada lanzó la jabalina hasta los 61,25 metros, mejor marca de los campeonatos. Como colofón a la jornada, Antonio Abadía se hizo con el triunfo en los 5.000 metros (13:44.39) gracias a un tremendo final, imponiéndose a Adel Mechaal.