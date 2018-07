Atletismo La selección vasca, lejos del podio en Granollers Euskadi solo pudo acabar sexta en un estatal de federaciones en el que Cataluña no tuvo rival KAREL LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 16 julio 2018, 07:44

Cataluña no tiene rival. Acostumbra a no tenerlo año tras año. Esta vez, con la ventaja que da competir en casa, la selección catalana se impuso cómodamente en Granollers en un Campeonato de España de federaciones autonómicas en el que Euskadi no pudo pasar del sexto puesto.

Con un equipo en el que los atletas guipuzcoanos eran mayoría y en una competición en la que la clasificación se establece sumando los puntos logrados por mujeres y hombres, Euskadi sumó 338,5 puntos, lejos de los 497 de Cataluña o de los 426,5 de Andalucía y Madrid.

El conjunto vasco, que llegaba con las sensibles bajas de Alazne Furundarena y Odei Jainaga, entre otros, obtuvo cuatro victorias -ninguna de ellas de atletas del territorio-. La jabalinista Arantza Moreno se impuso en la jabalina con 59,19 metros, volviendo a demostrar su tremendo estado de forma que le permitirá competir en el Europeo de Berlín. La lanzadora de Ermua batió, además, el récord de los campeonatos.

En el peso, triunfo de Carlos Tobalina con 20,12 metros y mismo resultado para Lois Maikel Martínez en el disco, en este caso con 61 metros. Y en la pértiga, bonita batalla la protagonizada entre el navarro Adrián Vallés y el vizcaíno Gonzalo Santamaría, con 5,20 metros para los dos, aunque primer puesto para el vasco.

Los mejores guipuzcoanos

En cuanto a la actuación de los atletas guipuzcoanos, las más destacadas fueron las de Malen Ruiz de Azua (segunda en pértiga con 4,20 metros) y Gen Esteban Abreu (segundo en 400 con 47.30). Tampoco estuvo nada mal la actuación de Paula de Juan, tercera en el 400 metros vallas con 1:01.20.

La cruz llegó en esta ocasión en los 200 metros masculinos, con Javier Mariscal concluyendo andando para sumar un punto, y en los 100 metros vallas femeninos, con Teresa Errandonea descalificada tras derribar una valla de la calle de una rival.

La próxima temporada, el Campeonato de España de federaciones autonómicas se disputará en Pamplona.