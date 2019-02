Atletismo «Seguimos manteniendo la esencia» Dos fijos en la línea de salida. Los guipuzcoanos Asier Cuevas (2) e Ibon Esparza (3) no faltarán a su cita con la Gimnástica de Ulia. / USOZ Obligada por la IAAF a renunciar al término 'cross', la mítica prueba de la Gimnástica de Ulia celebrará este domingo su 89ª edición con histórico récord de participantes I. U. Jueves, 7 febrero 2019, 20:10

«Ha sido muy duro», reconoce abiertamente Javier García, miembro de la organización del mítico Cross de Reyes de la Gimnástica de Ulia, que se ha visto obligada a renombrar su prestigiosa prueba por exigencia del guion: «La IAAF impide denominarla 'cross' porque no es una carrera con campo a través. Ellos entienden, no les falta razón, que para que sea cross tiene que haber barro y nosotros ya no teníamos nada desde que se tuvo que eliminar el tramo de Sagüés».

Lo más traumático para los responsables de la emblemática prueba donostiarra es que «nosotros ya no tenemos la posibilidad de acceder a ninguna zona de campo. Salvo que nos vayamos de Gros, una posibilidad que no contemplamos porque no tendría sentido», proclama convencido García sobre un barrio que se vuelca cada año con la carrera, en el que «tenemos que agradecer a las sociedades con las que colaboramos y a los comercios de la zona el indispensable apoyo que nos vienen brindando desde hace muchos años porque para nosotros es vital».

Es por eso que, a pesar de que hace ya unos cuantos años, con motivo de las obras en la zona del Kursaal, el cross se tuvo que desplazar a Cristina Enea, descartaron por completo el cambio de ubicación y decidieron entrar en el calendario de 10K: «Tenemos un circuito homologado por la Vasca, la Española y la IAAF, y somos la cuarta prueba de esta distancia en el ranking del Estado, así que creemos que la solución no ha sido tan mala. Y, además, seguimos manteniendo la esencia de la carrera de toda la vida. No dejamos de ser un cross familiar», asegura.

Necesario cambio de fecha

La 89ª edición se disputará este domingo, ya que hace tiempo que decidieron abandonar el Día de Reyes y el fin de semana inmediatamente posterior. «Creo que nos hemos vuelto demasiado 'comodones'. Nos parecía que los padres y abuelos ya no tenían ganas de traer a los niños a correr en Reyes. Antes nos traían los aitas o quien fuera y lo primero era participar en el cross y después ya los regalos, la comida o lo que fuera». No en vano, el Cross de Reyes de la Gimnástica de Ulia era el cross más antiguo de todo Europa.

«La IAAF nos impide seguir denominándola 'cross' porque ya no es una carrera con tramos de campo a través» Javier García, organizador

«Tenemos un circuito homologado por todas las federaciones y es la cuarta prueba en el ranking estatal de 10K»

Eso sí, el rosco de Reyes no faltará a su cita obligada con una prueba a la que sólo supera en el número de ediciones, y porque aquí se paró con motivo de la Guerra Civil, la prestigiosa Jean Bouin: «El sábado organizamos la tradicional comida con los atletas de élite aquí, en la sociedad, que, además, este año tenemos un nivelón. Y tenemos encargados los roscos para el domingo, que nadie se piense que eso va a cambiar».

El domingo, con los más txikis en acción desde 9.45 h. de la mañana y la prueba de 5,3 kilómetros que completa su programa a partir de las 11.15 h., a las 12.15 h. será el pistoletazo de salida de la cita reina, la 10K Donostia-Gimnástica de Ulia, que ya puede celebrar que logrará su histórico récord de participación. Zorionak!