Sabico Group, Main Partner de la Salto 15K 2025

La Salto 15K sigue sumando apoyos de primer nivel de cara a su próxima edición, que tendrá lugar el 26 de octubre de 2025 en San Sebastián, con modalidades de runner, roller y handbike en distancias de 15K y 5K.

La organización ha firmado un acuerdo de colaboración con Sabico Group, que se convierte en Main Partner de la prueba. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Víctor Barranco, Director General de Sabico, e Iñigo Olaizola, Director General de Donosti Eventos, entidad organizadora de la carrera.

Sabico Group es una compañía fundada en 1989, especializada en la prestación de servicios integrales e integrados de seguridad. Con más de 2.500 empleados y una red de oficinas a nivel nacional, el grupo cuenta con una facturación superior a 80 millones de euros y ofrece cobertura internacional a través de una amplia red de colaboradores.

La empresa dispone de tres Centrales Receptoras de Alarmas propias (Madrid, Barcelona y San Sebastián), un departamento de I+D+i, un centro de formación homologado por el Ministerio del Interior y un área de ingeniería que desarrolla proyectos llave en mano. Su modelo de trabajo combina la tecnología más avanzada con la cercanía de un equipo humano altamente cualificado, lo que les ha convertido en referente en sectores tan exigentes como la banca, la distribución, las joyerías o el transporte.

Con este acuerdo, la Salto 15K refuerza su vinculación con empresas líderes y consolida su crecimiento como una de las grandes citas deportivas en Gipuzkoa, abierta a corredores, patinadores y handbikers.