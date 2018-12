San Silvestre Los runners se despiden del año corriendo Cada 31 de diciembre miles de corredores se apuntan a distintas pruebas para terminar el año corriendo. / J.M. LÓPEZ Numerosas localidades de Gipuzkoa albergan las populares pruebas que permiten decir adiós a 2018 a la carrera M.J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 30 diciembre 2018, 20:01

Cientos y cientos de amantes del deporte se suman a la gran fiesta del último día del año en las carreras de San Silvestre que se disputan en numerosas localidades de nuestro territorio.

Comenzando por San Sebastián, con los dorsales agotados -4.500 inscripciones-, se presenta la 34 edición de la San Silvestre donostiarra organizada por Amara Kirol Elkartea, cuya principal novedad está en su punto de salida (calle Easo), debido a las obras del nuevo Metro en El Antiguo. La carrera empezará a las 16.00 horas de la plaza Easo, y se dirigirá por la calle Zubieta y Miraconcha, por la carretera, hacia el barrio del Antiguo. Tras pasar el túnel, se dirigirá hacia la calle Satrustegi y Eduardo Chillida para llegar a la zona de Ondarreta, donde la carrera tomará su recorrido habitual para finalizar en la plaza Easo. En suma, el abultado pelotón tendrá que recorrer una distancia de 7.900 metros.

Casanueva, Ziani, Salaverria...

Ander Sagarzazu, segundo en la pasada edición, y Pablo Salaverria serán rivales a tener en cuenta en Donostia. En la carrera femenina (36%), por su parte, sobresalen la donostiarra Sara Alonso, ganadora del Cross Beach del Atlético SS, y la barcelonesa Marisa Casanueva.

Kamel Ziani, ganador en 2008 en Orio y ya retirado de la alta competición, mantiene un estado de forma envidiable a sus 46 años y no ha dudado en inscribirse un año más en la carrera que se organiza en su municipio: «Estoy con ganas de volver a correr esta prueba», comentó.

Loyo y Oubaddi, en Beasain

La San Silvestre de Beasain volverá a poner el toque de calidad con atletas de élite. El equipo de la Sociedad Beti-Bizi, organizador de esta afamada carrera, ha reunido para esta 45 edición a un ramillete de corredores del continente africano. Entre ellos se encuentra el marroquí El Hassan Oubaddi, ganador en 2016 y segundo el año pasado.

El billabonatarra Iraitz Arrospide, que acaba de ser reconocido por su medalla de plata con el equipo estatal de maratón en el Europeo de Berlín, no ha dudado de correr en casa. «He venido a pasar la Navidad con la familia. Me pareció que la mejor manera de agradecer todo el apoyo que he tenido de mis amigos y vecinos era corriendo en Villabona-Zizurkil (16.30 horas). La idea va más allá de la competición».

Otro gran talento de nuestro atletismo, el fondista del Txindoki Eneko Agirrezabal, saldrá como es habitual en él en la XLII San Silvestre de Ordizia (18.00 horas).