Atletismo Rosi Talavera: «Empecé como si fuera un juego y de golpe se convirtió en mi pasión» Rosi Talavera posa con su diploma de la I edición del Maratón de San Sebastián y con una foto de entonces en Irun. / ARIZMENDI Atleta La hernaniarra participó con 17 años en la primera edición del Maratón de Donostia en 1978 y estableció el récord de España de la época M.J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:56

A Rosi Talavera siempre le ha encantado correr. A sus 17 años, en 1978, tuvo la osadía de participar en la I edición del Maratón de San Sebastián, donde se impuso con una marca de 3 horas y 27 minutos, la mejor marca estatal en 42,195 kilómetros en aquella fecha. Desde entonces, Talavera ha corrido cientos de kilómetros. Fue la primera mujer en poner su nombre en el historial de esta prueba y dio un golpe de efecto cuando un año después, en el exigente circuito de Oiartzun, bajó de la barrera de las tres horas (2h59:30). Hasta entonces ninguna mujer lo había conseguido. En 1981 se proclamó primera campeona de España de Maratón con una marca de 2h58:32. El domingo animará a los atletas en la XLI edición del maratón de San Sebastián que arranca a las 9.00 horas.

- ¿Cómo empezó en el atletismo?

- Arrancó como un juego, pero de golpe se convirtió en una pasión. Me parecía imposible no hacer deporte o no formar parte de este mundillo.

- A los 17 años corrió la primera edición del Maratón de San Sebastián. ¿Por qué?

- Fue una decisión que tomamos los componentes del C.A. Urumea de Hernani. Nos motivó mucho aventurarnos en una prueba tan desconocida para nosotros. Aprovechamos el boom mediático que empezaban a tener las pruebas populares en ruta para reivindicar nuestras necesidades y nuestro descontento por la privación de unas pistas de atletismo tan necesarias y prometidas en Hernani. Competimos con la inicial del nombre del club en las camisetas. Fue una lanzadera para la que luego se convertiría en mi especialidad atlética.

- ¿Qué recuerdos guarda de aquel día?

- En mi primera maratón fue cuando más disfruté porque después iba a por marcas más exigentes. La recompensa fue un récord de España que no perseguimos, el disfrute de un espectáculo sin igual y descubrir el sentimiento de haber encontrado mi pasión. Siempre estaré agradecida a esa primera edición y la recordaré como algo especial.

La ficha DNI Rosi Talavera nació en Hernani el 30 de enero de 1961. Tiene dos hijas, Natalia y Andrea. Desde 1993 está afincada en Hendaia. Los entrenadores González y Hernández han marcado su trayectoria. Maratón de Donostia Vencedora de la primera edición que se disputó en 1978 con una marca de 3h27, lo que supuso récord de España.

- ¿Considera que el Maratón de Donostia goza de buena salud?

- Sí. Basta con ver la respuesta que tiene por parte de los miles de corredores que participan en la prueba cada año. Es un buen maratón que crea adicción a quién lo experimenta. Siempre estaré agradecida a la que fue mi casa durante años.

- ¿Qué le ha dado el atletismo?

- Me ha dado mucho y, desde luego, no me debe nada. Tú decides lo que haces y si lo das todo, en algún momento del camino siempre vas a recibir la recompensa. Es una especialidad donde hay que ser generosa en el esfuerzo y no siempre se consiguen todas las expectativas, pero crea gran satisfacción personal. Los valores que adquieres, lo que aprendes y la gente que conoces alimenta todo el trabajo realizado.

- ¿Cómo está hoy el atletismo?

- Vivimos tiempos difíciles y eso se refleja también en nuestro deporte. Hay que sembrar para luego recoger. El atletismo tiene muchas especialidades que pueden enganchar a la gente, pero hay que potenciarlas desde dentro, desde las federaciones y entidades, para hacer frente a todas las necesidades que exige. Se han creado escuelas para iniciar a los más pequeños y enseñarles los valores del deporte y las técnicas de entrenamiento. Todo ello requiere esfuerzo y medios de los que, en la mayoría de los casos, no disponemos.

- ¿Es duro preparar un maratón?

- Es muy duro. Son meses de intenso trabajo y sacrificio que dependen enteramente de uno mismo. Pero hay factores que se escapan y no dependen de ti. Los factores climáticos, las lesiones... Mi marca hubiera sido bastante mejor si en un momento dado no hubiera padecido alguna de estas circunstancias. Desgraciadamente, no puedes intentarlo de nuevo la semana siguiente. Necesitas tu tiempo de recuperación.

- ¿Sus hijas practican atletismo?

- Una de ellas, Andrea, forma parte del Súper Amara BAT desde benjamín. Ahora practica triple salto. Natalia, tras unos años de atletismo y natación, está inmersa en sus estudios, que los compagina con un trabajo. Es muy complicado compatibilizar trabajo, estudios y deporte a alto nivel.

- Ha recibido varios homenajes.

- Este año ha sido bueno en reconocimientos. He recibido varios homenajes muy emotivos. A veces me sorprende la cantidad de personas que me recuerdan o reconocen. Siempre halaga que te regalen los oídos.

- ¿A qué se dedica a día de hoy?

- Mi vida es muy sencilla, como siempre lo ha sido. Me dedico a mi trabajo y a mis hijas. Me conformo con lo que tengo y trato de adaptarme a las situaciones según se van presentando.

- ¿Con el paso del tiempo, uno consigue hacer frente a la timidez?

- La que nace tímida, muere igual. Es cierto que vas madurando y superando cositas. Yo siempre he sido excesivamente tímida y he sufrido mucho. Me he sentido muchas veces impotente por no ser capaz de expresarme, pero los años hacen posible una mayor apertura a la gente afrontando un poco tus pequeños demonios e inseguridades.

- ¿Qué me dice de la mujer en el deporte?

- Queda camino. Y mucho. Vamos dando pasitos, pero nunca llegamos.

- ¿Con qué objetivo ha renovado por el Goierri Garaia?

- Allí me siento como en casa, por lo tanto, ¿por qué cambiar?