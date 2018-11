«Repartiré 800 pares de zapatillas entre atletas en Abu Dhabi»

Es la primera vez que Bob Beamon visita Donostia. El exatleta llegó ayer a la capital guipuzcoana para participar en el FICA, pero queriendo aprovechar la oportunidad para conocer San Sebastián. La ciudad «tiene muy buena pinta», comentaba recién aterrizado.

- ¿Es la primera vez que viene a San Sebastián?

- Sí, nunca antes había venido a Donostia. Es la primera vez que estoy aquí, pero espero que no sea la última.

- ¿Qué le está pareciendo la ciudad?

- Todavía no he tenido mucho tiempo para pasear por San Sebastián, pero tiene muy buena pinta. Espero que estos días me dé tiempo de conocer Donostia.

- ¿Tiene algún plan en mente?

- Disfrutar del festival de atletismo y de la ciudad junto a mi mujer.

- ¿En la actualidad, qué hace Bob Beamon?

- Me gusta pasear con mi mujer y pasar tiempo con mis hijos y mis nietos.

- ¿Por qué se retiró?

- Tenía que seguir estudiando y además me interesaba mucho todo el mundo de los negocios. Quería saber más al respecto. Había logrado hacer algo muy especial, como batir el récord en longitud y ganar el oro olímpico, de lo que estaba muy orgulloso. También me lesioné. Era una época complicada para ir del deporte a los negocios. Había aprendido lo suficiente de mi trayectoria como atleta, de la que disfruté muchísimo, y tenía ganas de dar ese paso.

- ¿Sigue practicando atletismo?

- Suelo salir a andar y también me gusta comer (ríe). En realidad, estoy bastante ocupado.

- ¿A qué dedica el resto de su tiempo?

- Entre otras cosas, tengo una marca de zapatos deportivos que voy a repartir entre algunos atletas en las Olimpiadas especiales en Abu Dhabi en marzo. En concreto, ochocientos pares de zapatillas. Todos van a ir destinados a atletas que no pueden permitirse comprar este tipo de calzado.

- Aunque no siga en el atletismo, continúa ligado al mundo del deporte.

- Lo que hago es devolver al atletismo lo que me dio, ayudando a atletas que lo necesitan.

- ¿Si pudiera ir atrás, volvería a ser atleta?

- Es complicado. Puede que sí, pero también haría algo diferente, como ser médico.