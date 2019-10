Récords y ortodoxia

Eliud Kipchoge ha corrido un maratón en menos de dos horas y ha armado un buen lío. No se ha homologado la marca (1h59:40), porque se logró en condiciones de laboratorio y no en una competición abierta. A casi todo el mundo le ha parecido bien, ya que el intento no buscaba un lugar en los libros de récords sino algo distinto, entre otras cosas, publicidad. Y parece claro que este experimento hará avanzar la prueba en un futuro inmediato, y que no tardará en correrse un maratón en menos de dos horas dentro del reglamento. Hay quienes, en cambio, se han atado al mástil para no oír a las sirenas.

El deporte no se lleva bien con la ortodoxia, palabra griega, adecuada por tanto para hablar del maratón. Los cambios son parte de su identidad. Ya lo dijo Heráclito, griego de Éfeso, hoy Turquía. Todo fluye, nada permanece. Empezando por el mismo maratón, que es lo que es pero podría ser cualquier otra cosa.

Más o menos, la historia es que se trata de una prueba que recuerda la carrera del soldado Filípides desde la batalla de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre los persas. ¡Hemos vencido!, exclamó, se derrumbó y murió. Bonita hazaña, sí señor. Lo malo es que no está claro que en realidad fuese justamente así, ya que quizá el tal Filípides puede que corriese en realidad desde Atenas a Esparta para pedir refuerzos, unos 240 kilómetros. Y no solo eso, sino que volvió a Atenas con la respuesta.

Sea como fuere, el maratón parecería ser la conexión directa entre la era contemporánea y los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Pues tampoco. En la época griega no existía esta prueba. Se le ocurrió a un filósofo francés, Michel Bréal, para los primeros Juegos de la era moderna, en 1896. Al barón Pierre de Coubertin le pareció estupendo. Y puestos a inventar, mucho mejor tirar de leyenda. La dramática carrera de Filípides de Maratón a Atenas para morir tras completar su misión era perfecta. Dicho y hecho. Organizaron una carrera de unos 40 kilómetros. Al principio, la distancia era variable, dependiendo de las condiciones del circuito. Unos 40 kilómetros, kilómetro arriba, kilómetro abajo. En Londres 1908, el recorrido iba desde la puerta del castillo de Windsor hasta justo delante del palco real del estadio White City, para complacer a Eduardo VII. Casualmente, eran 42,195 kilómetros. Y así se quedó.

Pero pudieron ser tres kilómetros menos o cinco más, con lo que la mítica barrera de las dos horas no significaría nada. Todo evoluciona, las zapatillas, el entrenamiento, la alimentación... No se pueden poner puertas al campo ni vivir apegados a un pasado que parece inamovible, grabado en mármol, pero no es así.

En los Juegos Olímpicos de la antigüedad había unos requisitos muy claros para participar. Solo podían competir hombres libres que hablasen griego, dos condiciones que si se mantuviesen en vigor a día de hoy serían casi imposibles de cumplir, sobre todo la primera.