Atletismo El récord de Gipuzkoa de 400 metros tiene los días contados KAREL LÓPEZ Miércoles, 26 diciembre 2018

Lo visto este miércoles en el control de marcas disputado en el velódromo de Anoeta (PLP) sirve para constatar que al récord de Gipuzkoa de 4x400 metros le queda muy poco tiempo. Cuando los mejores especialistas del territorio -prácticamente todos son atletas de la Real Sociedad- se junten, acabarán con la plusmarca. Y también tiene los días contados la de 400, al menos en pista cubierta.

En su primera competición sobre el anillo azul, Adrián Rocandio, con 47.69, rozó los 47.55 en los que corrió la pasada temporada -plusmarca territorial de la especialidad-. El donostiarra está en plena forma. Lo dejó claro con un 400 para el recuerdo. «No he salido a lo loco. He aguantado bastante mejor la segunda vuelta. Las sensaciones han sido buenísimas y no me esperaba empezar así». Y lo que le queda; a él y a sus compañeros velocistas.

Pero no hay que quedarse solo con este gran resultado. En los 300 metros -distancia no oficial-, Gen Esteban Abreu también voló: 34.97 fue su tiempo, por detrás del cántabro residente en Donostia Diego Cabello (34.78).

Normalmente, estas líneas que resumen las actuaciones de los atletas guipuzcoanos en las competiciones de casa suelen estar completadas con nombres femeninos, pero este miércoles los protagonistas fueron ellos. Y no solo en el anillo, también en los concursos.

En el de longitud, Eneko Carrascal saltó 7,37 metros, por 7,33 de Igor Legarda. Malen Ruiz de Azua, enferma, no pudo competir y el estreno de la pertiguista tendrá que esperar.