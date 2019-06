Atletismo La Real consigue un podio histórico en la final de Liga Los atletas de la Real, tras colgarse el bronce. / K. L. Gipuzkoa continuará contando con tres clubes en División de Honor y las mujeres del Super Amara BAT se salvaron por un solo punto NEREA SARRIEGI MADRID. Domingo, 16 junio 2019, 09:55

Sabían que podían hacerlo y lo hicieron. Han sido varios años de tocar el podio con la punta de los dedos y ayer, por fin, pudieron pisarlo con fuerza en Soria. Los hombres de la Real se colgaron el bronce en una final de Liga no apta para cardiacos. Solo los favoritos, el Playas de Castellón, que esta temporada se ha coronado campeón de Europa, y el F.C. Barcelona pudieron superarlos. Consiguieron 88 puntos que finalmente los situaron a solo 6 puntos del Fent Camí y los llevaron al ansiado tercer puesto.

Es un resultado histórico para el club, no solo por el bronce conseguido en esta final de Liga, sino por el doblete, si sumamos el podio de la Copa del Rey de pista cubierta. El de ayer no solo fue un triunfo para el conjunto. En el plano individual, varios de los atletas consiguieron sus mejores marcas personales y entre ellos, destaca el récord de Gipuzkoa Absoluto de pértiga de Istar Dapena, que voló hasta los 5,40 m, batiendo su propia plusmarca. «Estaba entrenando para esto y ha salido, me he encontrado bien. He intentado sobrepasar los 5,50 m, esta vez no ha podido ser pero sé que saldrá, estoy contento», declaró el pertiguista.

CLASIFICACIÓN Final masculina 1 Playas de Castellon 135 p 2 FCBB-FC Barcelona 129 p 3 RSOSS-Real Sociedad 88 p 4 FECV-CA Fent Cami Mislata 82 p 5 ADMM-A.D. Marathon 75 p 6 TEITF-TenerifeCajaCanarias 71 p 7 NUMSO-Atletismo Numantino 69 p 8 SCOZ-Alcampo Scorpio 67 p Final femenina 1 CAICS-Playas de Castellon 124 p 2 VCFV-Valencia Esports 122 p 3 FCBB-FC Barcelona 121 p 4 SCOZ-Alcampo Scorpio 84 p 5 PAMNA-Grupompleo Pamplona At 77 p 6 AACB-AA Catalunya 76 p 7 ASSSS-At. San Sebastian 71 p 8 NERMA-Cueva de Nerja-UMA 43 p

Otra de las actuaciones más destacadas de la Real corrió a cargo de Adrián Rocandio, que paró el crono en 46.80 en los 400 m. Es su mejor registro y lo sitúa a 30 centésimas de la mínima para el Campeonato de Europa sub23 de Suecia. Además, el relevo del 4x400 m, integrado por Rocandio, Itoitz Rodriguez, Diego Cabello y Gen San Millán, consiguió batir el récord del club con 3:09.67. Una temporada de ensueño.

En Zaragoza, las mujeres del Atlético San Sebastián se hicieron con el séptimo puesto en una final muy disputada. Estuvieron en la pelea hasta la última prueba, pero finalmente 6 puntos las separaron de su objetivo, que era obtener la quinta plaza. Aún así quedaron satisfechas con poder estar compitiendo por el título una año más y confían en poder repetirlo el año que viene. Destacaron las marcas de Maialen Axpe en pértiga, que superó los 4,40m, los 13.83 (+3.4) de Nora Orduña en los 100m vallas y los 2:09.55 en los 800m de Lorea Ibarzabal. En cuanto al podio, el Playas de Castellón consiguió arrebatarle la victoria al Valencia Esports, que llevaba imbatible desde 1993, por solo dos puntos: 124 frente a 122. Las catalanas del F.C. Barcelona fueron terceras.

Tensión para el BAT

Las mujeres del BAT vivieron el que, posiblemente, haya sido uno de los momentos más tensos de su historia. Se jugaban descender a Primera División con la Juventud Atlética Elche y el Tenerife en las pistas de Aluche, en Madrid. A falta de una prueba, el 4x400m, eran séptimas empatadas con las canarias. Era indispensable sacarles más de dos puestos si querían mantener la categoría, y lo consiguieron. 70 puntos ante 69 del Tenerife. Competirán, un año más, contra las mejores del Estado. Gipuzkoa sigue siendo así la única provincia, junto con Barcelona, que tiene tres equipos en División de Honor. Un motivo por el que estar orgullosos.

En Primera División, los hombres del Super Amara BAT se quedaron lejos del ascenso consiguiendo el séptimo puesto en Huesca y los del Atlético SS, lograron la tercera plaza en la final por la permanencia en Santander. Ambos equipos continuarán compitiendo en Primera el año que viene.