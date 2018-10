CIne El proyecto FICA se hace realidad Mónica Rivero San Sebastián albergará del 6 al 9 de noviembre la I edición del Festival Internacional de Cine de Atletismo con un total de 17 proyecciones M.J. SILVANO Miércoles, 24 octubre 2018, 15:08

Lo que empezó siendo un proyecto es ya una realidad y San Sebastián acogerá el único Festival de cine de Atletismo a nivel mundial. Esta mañana la sala Club Victoria Eugenia ha convocado a los medios de comunicación para explicar esta novedosa propuesta que se empezó a gestar hace más de un año y en el que ha habido una inversión de unos 200.000 euros. Su director y creador, el donostiarra Juantxo Sabadie escotado por Josemi Beltrán, director técnico del área de cine y Cristina Sampedro, asistenta técnica del festival, desgranó lo qué es FICA. «Nace en la Ciudad de San Sebastián como un evento cultural, deportivo y cinematográfico que tiene como objetivo el fomento de la cultura del atletismo, es decir, socializar este deporte más allá de las pistas. ¿Cuándo y dónde es FICA?. Tendrá lugar en unas fechas muy especiales, del 6 al 10 de noviembre, la semana previa a la gran carrera del running popular, la famosa Behobia. El Festival tendrá su sede principal para la proyección de películas en el Teatro Principal, aunque algunas se proyectarán en el cine Amaia y Ficoba, ambos en Irún».

17 películas

Un total de 17 películas, de las cuales irán a concurso 16 conforman el programa de esta primera edición. Sabadie valoró lo siguiente: «Se han presentado hasta 48 películas de 21 países y el comité técnico ha tenido que seleccionar. Nos congratula que se hayan presentado tantas y eso nos hace pensar en la viabilidad y futuro del proyecto».

Invitados

Toda una leyenda en el atletismo mundial estará en Donostia el 8 de noviembre recogiendo lo que han denominado el premio honorífico que reconoce la trayectoria y la huella que han dejado en el deporte. El estadounidense Bob Beamon a sus 72 años hará recordar al público aquellos Juegos Olímpicos de México de 1968 cuando voló por el pasillo de salto de longitud para dejar un récord mundial con 8,90 metros que ha durado 22 años, 10 meses y 22 días. «Tenemos que reconocer que no ha sido nada fácil traer a este mítico y legendario atleta. Nuestra primera idea era que viniera Carl Lewis, pero no se puedo debido a su compromiso en el maratón de Nueva York. No es fácil llegar a estos atletas. No tienen representantes y las gestiones son muy complicadas hasta poder dar con ellos. Además, hay que tener en cuenta que tiene 72 años. Dimos con él a través de su abogado y lo cerramos rápidamente. Viene a Europa y concretamente a Donostia. Nos transmitió su alegría por venir a una ciudad que no conoce».

Otra de las figuras atléticas de referencia es la hispano-cubana Niurka Montalvo, campeona del mundo en Sevilla 99 en salto de longitud (7,06m) en una final ajustadísima que protagonizó con la británica Fiona May. «Me hace enorme ilusión tener a Niurka con la que comparto una gran amistad».

Formato

FICA se compone de dos secciones bien diferenciadas. Por una parte, está la sección oficial con la exhibición y proyección de películas seleccionadas para el fomento de la cultura atlética. En ella van a estar en la sala los protagonistas y se realizará un coloquio después de la proyección interactuando con el espectador. «Habrá turno de preguntas, foro, debate…»

La segunda sección está integrada a los largometrajes, cortos y documentales que se presentan a concurso productores, escuelas de cine, particulares, cineastas, etc. «Siempre la temática versará sobre atletismo, pero pueden ser realidad, ficción, animación…».