Pleno guipuzcoano en el debut del Europeo sub20
M.O.
Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00
Ander Garaiar (100), Ander Aramendi (3.000) y Asier Añorga (pértiga) se clasificaron ayer para sus finales en el Europeo sub20 de Tampere (Finlandia). El velocista se exhibió, ganando cómodamente su semifinal (10.42 con viento en contra). Hoy peleará por los metales. Además, Alaine Aguerralde pasó a semis del 400 vallas.
