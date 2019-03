Atletismo Oro de muchísimo nivel de Ana Peleteiro Peleteiro señala su nombre tras proclamarse campeona de Europa en Glasgow / AFP La triplista gallega, con récord de España incluido (14,73 metros), se proclama en Glasgow campeona europea KAREL LÓPEZ Domingo, 3 marzo 2019, 12:25

A la medalla de plata lograda el sábado por el palentino Óscar Husillos en la final de 400 metros, este domingo por la mañana se ha sumado el oro cosechado por Ana Peleteiro en el Campeonato de Europa bajo techo que esta tarde concluye en Glasgow.

La triplista gallega, con 14,73 metros, ha batido el récord de España que Carlota Castrejana poseía desde 2007 (14,64 metros). Siendo la más joven de todas las finalistas, la campeona del mundo júnior en Barcelona 2012 ha completado un concurso mágico en el que ha realizado dos saltos más largos de su anterior plusmarca personal (14,51 metros).

Peleteiro, pupila de Iván Pedroso, en la final europea más cara de la historia de esta disciplina, ha sumado su segunda medalla internacional absoluta después del bronce que logró el año pasado en el Mundial indoor de Birmingham. Es la segunda campeona continental de esta disciplina que tiene España, ya que la propia Castrejana, justo el día en el que batió el que hasta hoy era el récord estatal de triple, se hizo también con el oro europeo.

La griega Papahrístou (14,50 metros) y la ucraniana Saladukha (14,47) han completado el podio.

«Lo he pasado mal»

«Solo el estar aquí es un premio por no haberme rendido. Este último mes lo he pasado mal porque no he podido correr por una lesión y he estado bastante frustrada. Mi primer triple salto después de este tiempo fue el martes. Hoy ha salido todo bien y estoy contentísima. Estoy más feliz que una perdiz», ha indicado la vencedora del triple salto y nueva plusmarquista estatal de esta complicada disciplina.

«Entiende el triple salto mejor que nadie. No sabía cómo me lo iba a tomar cuando me lo quitaran, pero no se me quita la sonrisa de la cara por ver que ha batido mi récord de España», ha asegurado Castrejana.

«Soñaba todos los días que saltaba 14,68 metros y mi entrenador, Iván Pedroso, me decía, 'pues vete y hazlo'. Le hago la ola a mi entrenador. Voy a seguir trabajando; tengo muchas ganas de seguir mejorando de cara al principal objetivo del año, que es el Mundial al aire libre de Doha», ha concluido Peleteiro.