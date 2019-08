Atletismo Odei Jainaga, plata a dos metros del oro en La Nucía Jainaga posa con la medalla de plata El domingo será el turno de Rocandio, Errandonea y Orduña en las finales de 400m y 100m vallas NEREA SARRIEGI Sábado, 31 agosto 2019, 23:16

La primera jornada del Campeonato de España de La Nucía dejó este sábado una medalla para Gipuzkoa, la del eibartarra Odei Jainaga, que se hizo con la plata en jabalina con 75,52m, a solo dos metros del oro que consiguió el atleta del Pamplona Atlético, el récordman de España absoluto, Manu Quijera. El navarro batió además el récord de los campeonatos con 77,39m. Su hermano Nico fue tercero con 73,07m. Tras un año marcado por una lesión en el codo, el lanzador del C.D. Eibar se despidió de la temporada con este subcampeonato. «No estoy contento del todo, venía con la intención de ganar y todo lo que no fuese ganar, era perder. Tenía fuerza para lanzar mucho más, me ha fallado la técnica. El codo me duele cada vez menos y ya estoy mirando a la temporada que viene», declaró Jainaga.

Por su parte, en una semifinal contra el líder del año, el palentino Oscar Husillos (46.17), Adrián Rocandio demostró que llega a esta cita preparado para hacer un gran papel en la final de los 400m de hoy. El txuriurdin, que consiguió el oro en el Campeonato de España sub23 y que cuenta con una marca personal de 46.80, se clasificó segundo este sábado y paró el crono en 47.23. «Me he encontrado bien, muy cómodo al principio. En los últimos metros he mirado a mis rivales para asegurar el pase a la final y allí buscaré mejorar mi marca». Tratará de acercarse al récord de Euskadi que Juan José Prado ostenta, con 46.55, desde 1985. Su compañero de equipo, Gen San Millán, se quedó a una plaza de acceder a la final, cerca de su mejor registro de la temporada, con 47.67. Misma suerte, en este caso en los 400m vallas, para la plusmarquista guipuzcoana de la prueba, la tolosarra Paula de Juan, que ayer marcó 1:03.16. Un solo puesto la separó de la final. «Mi intención era pasar a esa final, el último mes he entrenado muy bien, pero de esto también se aprende. Estoy contenta por estar aquí», declaró. Mikel Campón (BAT) consiguió la novena plaza en pértiga con 4,88m e Irati Zurutuza y Olatz Flores quedaron fuera de las finales de 800m y 1500m.

Turno de las vallistas

Este domigno veremos sobre las pistas de La Nucía a Teresa Errandonea (BAT), que buscará disputar el oro en los 100m vallas a la líder del año, Caridad Jerez, y batir su récord de Gipuzkoa (13.37). En la misma prueba, en la que también estará Malen Martínez, Nora Oruña (ATSS), contará con opciones de subir al podio. En relevos, los hombres de la Real Sociedad son favoritos a las medallas tanto en 4x100m como en 4x400m. Su compañero de equipo, Asier San Sebastián, saltará longitud.