Odei Jainaga podría pasar otra vez por el quirófano KAREL LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 octubre 2018

En marzo, Odei Jainaga acabó quinto en la Copa de Europa de lanzamientos disputada en Leiria (Portugal). Fue unas semanas después de batir el récord de España absoluto de jabalina (80,64 metros), pero desde entonces, el eibarrés ha visto cómo su progresión ha quedado, al menos de momento, truncada a causa de una lesión en su codo derecho. Tenía los conocidos como 'ratones articulares', o eso parecía. Fue operado en julio, pero podría tener que pasar nuevamente por el quirófano. «He estado entrenando, pero lo que no puedo es lanzar», asegura Jainaga, quien el miércoles estuvo en Quirón. «El nuevo informe dice que hay una mala identificación del ligamento colateral cubital. No me han confirmado que esté roto, pero está dañado, y la verdad es que no tengo muy buena impresión. Me duele mucho cuando intento lanzar», explica el primer hombre que fue capaz de clavar la jabalina más allá de los 80 metros en España. «No se aprecia bien. El tratamiento será de EPI y factor de creciemiento, y si no mejora, tendremos que operar», confirma el jabalinista guipuzcoano del CD Eibar y filial de la Real, que ya tuvo que renunciar a competir durante gran parte de la pasada temporada (lanzó a duras penas en los Juegos del Mediterráneo), perdiéndose el Europeo de Berlín.

Orkatz Beitia, al Durango

Por otra parte, el velocista internacional Orkatz Beitia, plusmarquista vasco de 100 (10.34), no será la temporada que viene atleta de la Real. Ha estado en dos etapas en el conjunto txuri-urdin. «Sin duda, ha sido en el club donde más a gusto me he sentido», asegura el veterano velocista, que pasará a formar parte del Durango.