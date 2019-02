Atletismo Las dos nuevas estrellas del atletismo no llegan a los 18 años María Vicente, en las vallas de las combinadas del Campeonato de España. / EFE María Vicente, plusmarquista española de pentatlón, y Salma Celeste Paralluelo fueron las protagonistas en Antequera KAREL LÓPEZ Martes, 19 febrero 2019, 08:09

María Vicente, de 17 años, y Salma Celeste Paralluelo, de solo 15, son las dos nuevas estrellas del atletismo estatal. Lo demostraron en el Campeonato de España absoluto de pista cubierta disputado en Antequera (Málaga).

Vicente, de madre catalana y padre cubano, no soló conquistó la medalla de oro en las pruebas combinadas, sino que logró su primer récord de España de categoría absoluta gracias a los 4.412 puntos sumados entre las cinco disciplinas. Con el 6,36 al que llegó en la longitud del pentatlón, de haber participado en la prueba individual se habría hecho con la medalla de oro; en las vallas, con su 8.35, habría compartido plata con la guipuzcoana Teresa Errandonea; y en la altura, con 1,78 metros, también se habría metido en el podio.

La que también se coló entre las tres primeras –su caso fue más sorprendente– fue Paralluelo. De padre aragonés y madre guineana, la jovencísima velocista subió al tercer cajón del podio en los siempre complicados 400 metros, batiendo las plusmarcas españolas de categoría sub18 y sub20 y haciéndose con el billete para el Europeo. 53.83 fue el crono de esta atleta que, en diciembre, también se proclamó campeona del mundo de fútbol con la selección sub17.

Guipuzcoanos

Estas dos jóvenes que no han alcanzado aún la mayoría de edad fueron las protagonistas de un estatal en el que el balance guipuzcoano no fue el mejor posible. Tres medallas se colgaron ellas, por ninguna de ellos. El lado alegre llegó en la pértiga, con doblete de Maialen Axpe (4,50 metros) y Malen Ruiz de Azua (4,38 metros). En el caso de la campeona, además, con billete continental. Pero la otra cara de la moneda llegó con Adrián Rocandio, uno de los candidatos a estar en el Europeo de Glasgow en el 400 y 4x400. No logró meterse en la final y perdió prácticamente todas las opciones de estar en el gran campeonato de pista cubierta. En el caso de Teresa Errandonea (8.30 en semis), a pesar de sumar una nueva medalla estatal, lo cierto es que le supo a poco. Acabó segunda en las vallas y lejos de los 8.17 requeridos para estar en Escocia.

El atletismo vasco, gracias al lanzador Carlos Tobalina, sumó otro oro en el peso. Los 20,39 metros le sirven también para meterse en el Europeo de la semana que viene. Tessy Ebosele, joven alavesa de 17 años de origen nigeriano, acabó tercera en el triple con 13,36 metros. Aunque aún no cuenta con la nacionalidad española, al tener menos de 18 años puede acceder a los podios estatales.