La donostiarra Nerea Egia y el francés Rémi Raymond ganan la Donibane

La atleta donostiarra Nerea Egia (1h24:44) y el francés Rémi Raymond (1h09:52) fueron ayer los vencedores en la Donibane Lohizune Hondarribia, medio maratón ... en el que cruzaron la meta 3.235 corredores (1.941 hombres y 1.294 mujeres).

Egia se impuso con claridad, aventajando en prácticamente un minuto a Amaia Bouniol y en cinco a Amaia Ruiz, las dos mujeres que le acompañaron en el podio de esta bonita prueba que cada año es más popular. Es el primer triunfo en la Donibane para Egia. En la carrera masculina, la victoria se fue para el otro lado de la muga, con Raymond venciendo al irundarra José Antonio Gómez por 24 segundos. El tercer clasificado fue Iván Asensio.

No fueron la 15K y la Donibane las únicas carreras con final en Gipuzkoa ayer. También se disputó una nueva edición de la Lasarte-Oria Bai, prueba de diez kilómetros en la que ganaron el donostiarra Juan Boyero (32:29) y la zarauztarra June Agirrezabalaga (36:52).

Récord europeo en Valencia

Las miradas del mundillo atlético estaban puestas ayer en Valencia, donde había opciones claras de récords mundiales de medio maratón. No llegaron finalmente. Aunque sí que cayó la plusmarca europea de la distancia gracias a los 58:41 del sueco Andreas Almgren, el primer fondista del Viejo Continente que baja de 59 minutos.

Los triunfos, incontestables, fueron para la keniana Agnes Nietich (1h03:07; tercera mejor marca de siempre) y para el etíope Yomif Kejelcha (58:01). Los mejores españoles en meta fueron Carlos Mayo (1h00:46) y Carla Gallardo (1h09:14).