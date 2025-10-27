Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nerea Egia celebra su victoria en Hondarribia.

Ver 23 fotos
Nerea Egia celebra su victoria en Hondarribia. Estrada
Carreras populares

La donostiarra Nerea Egia y el francés Rémi Raymond ganan la Donibane

M.O.

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:57

Comenta

La atleta donostiarra Nerea Egia (1h24:44) y el francés Rémi Raymond (1h09:52) fueron ayer los vencedores en la Donibane Lohizune Hondarribia, medio maratón ... en el que cruzaron la meta 3.235 corredores (1.941 hombres y 1.294 mujeres).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  8. 8

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  9. 9

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  10. 10

    Larrea y Silvestre, los más rápidos en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La donostiarra Nerea Egia y el francés Rémi Raymond ganan la Donibane