Nace 'Run X', el primer Campeonato del mundo oficial de cinta de correr

Álvaro Vicente Lunes, 27 de octubre 2025, 18:18

Es probable que si usted acude con asiduidad a un gimnasio se haya subido en una cinta de correr. Ni qué decir ahora que estamos a las puertas de la Behobia, en pleno otoño atlético en Gipuzkoa, con carreras cada fin de semana. El día que llueve o hace frío no apetece salir a la calle y tiramos de cinta para hacer tiradas largas, para hacer series o simplemente para sudar. Así un kilómetro detrás de otro. Correr en cinta ha dado un paso más.

La firma Technogym y World Athletics han anunciado hoy lunes su asociación en el lanzamiento RUN X, el primer Campeonato mundial de cinta de correr. Esta innovadora prueba de 5 kilómetros pretende transformar el concepto de correr, rompiendo las barreras geográficas y haciendo que un campeonato mundial de atletismo sea accesible en centros deportivos y de fitness de todo el planeta.

El evento se presentó en Milán con la presencia del fundador y director ejecutivo de Technogym, Nerio Alessandri, así como el presidente de World Athletics, Sebastian Coe; y el campeón mundial de 10.000 metros, Jimmy Gressier.

A partir del primer trimestre de 2026, los gimnasios y clubes de bienestar de todo el mundo que tengan maquinaría Technogym podrán afiliarse y unirse a la red que albergará el primer campeonato mundial. Desde el segundo trimestre, los corredores podrán inscribirse en la prueba, que se celebrará en el otoño de 2026. RUN X permitirá a los participantes competir contra atletas profesionales mediante un ranking en línea que mostrará clasificaciones en tiempo real de corredores de todo el mundo. Los resultados de los 5 kilómetros serán certificados a través de cintas de correr conectadas al Ecosistema Digital Technogym. Los participantes mejor clasificados de cada país, divididos por grupos de edad, avanzarán a los campeonatos regionales para clasificarse a la final mundial.

La final se desarrollará en un lugar icónico a finales de 2026, donde los diez mejores corredores y diez mejores corredoras del mundo competirán por el primer título mundial de cinta de correr, en un formato emocionante e innovador que lleva el running a un nivel completamente nuevo. RUN X contará con un premio total de 100.000 dólares, mientras que World Athletics otorgará wild cards (invitaciones especiales) para algunos de sus eventos de la Serie Mundial de Atletismo, como el campeonato mundial de carreras en ruta.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, dice que está «encantado» de asociarse con Technogym. «Juntos buscamos crear un espacio de competencia virtual que construya una comunidad global, entretenga y motive a los corredores aficionados a competir y conectar con una comunidad virtual mundial. Al combinar la mejor tecnología de carrera de Technogym con el alcance y la universalidad del atletismo, este evento promete revolucionar el mundo de los e-sports».

El fundador y CEO de Technogym, Nerio Alessandri, añadió que «estamos muy orgullosos de esta alianza con World Athletics, que se alinea perfectamente con nuestra misión a largo plazo de involucrar a más personas en el ejercicio físico regular. RUN X conectará a millones de corredores con nuestros centros de fitness asociados en todo el mundo, mientras que nuestro exclusivo Ecosistema Technogym será la fuerza impulsora detrás de esta nueva competencia». Technogym es líder mundial en bienestar, entrenamiento atlético y salud, y proveedor oficial de los últimos diez Juegos Olímpicos