Atletismo La Media Donosti espera juntar a 3.000 corredores el 7 de abril Presentación de la Media Maratón de San Sebastián. / LUSA Entre la carrera de 10K y Media Maratón de San Sebastián ya se han superado las 2.700 inscripciones, aseguran los organizadores KAREL LÓPEZ Jueves, 28 marzo 2019, 11:44

La Media Donosti espera una participación de 3.000 corredores el domingo 7 de abril. Lo han asegurado los organizadores esta mañana en la presentación desarrollada en el Ayuntamiento de San Sebastián, donde también se ha destacado que «ya hay más de 2.700 inscritos: cerca de 1.000 en 10K y unos 1.700 en la media, estando ya en los números del año pasado al cierre (el domingo online en la web, aunque con posibilidad de apuntarse en la tienda de Deportes Apalategui el viernes y sábado de la semana que viene)».

«Ya se trata de una clásica en primavera», ha apuntado Martín Ibabe, concejal de Deportes del Ayuntamiento donostiarra. El edil ha valorado también que «el 31% de la inscripción entre las dos distancias sea femenina, con casi un 50% en la corta. El reto es que en 2020 as iguale en la carrera de 10K».

Ese objetivo lo han recogido los organizadores de la carrera, orgullosos también de ver cómo la participación de corredores de fuera de Gipuzkoa va a más. Este año con participantes de 45 provincias«, ha destacado Iñigo Elarre.

En cuanto a la participación de nivel, se espera la presencia de un grupo de «tres o cuatro hombres de Kenia y Marruecos con opciones de batir el récord y bajar de 1h02, y de dos o tres mujeres para estar en una marca inferior a 1h12. No queremos dar nombres porque estamos teniendo muchos problemas con los visados y hasta que no estén cerrados preferimos no hacerlo», ha seguido Elarre.

El presupuesto total de la Media Donosti es de 60.000 euros y Caja Laboral repite como patrocinador principal de la prueba.