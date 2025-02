Con medallas en juego y el Europeo y Mundial en mente

Hoy arranca en la pista cubierta de Gallur, en Madrid, la 61 edición del Campeonato de España bajo techo de atletismo, una competición que se ... prolongará hasta el domingo y a la que han logrado clasificarse 524 atletas, 18 de ellos guipuzcoanos (once hombres y siete mujeres). Esta es una temporada invernal curiosa, ya que en marzo habrá dos citas internacionales: el Campeonato de Europa (del 6 al 9 en Apeldoorn, Países Bajos) y el Mundial (del 21 al 23 en Nanjing, China).

El tobillo de Mitxelena. No será éste el Campeonato de España con más atletas del territorio; y tampoco en el que más medallas se esperan. Pero, eso sí, podría haber hasta seis si todo va bien. Soñar con más parece poco probable y que haya menos es bastante posible. Una de las que más claras parecía, teniendo en cuenta que es la que más ha saltado por el momento en 2025, era la de Irati Mitxelena. Sin embargo, la saltadora de longitud donostiarra no sabe aún si podrá competir en Madrid, ya que la semana pasada se torció el tobillo y los problemas no han desaparecido. Se está jugando también su presencia en el Europeo y Mundial indoor del mes que viene.

Más opciones guipuzcoanas. También llega como líder del año la pertiguista arrasatearra Maialen Axpe (4,31 metros). Y en la pelea por los metales podrían estar también Andoni Calbano (200), Eneko Carrascal (triple salto), Ander Martínez de Rituerto (pértiga) y Eneko Larrea (altura). No está siendo la mejor campaña de Iker Arozena, pero hay que recordar que el hondarribiarra es el actual campeón de España absoluto bajo techo y que seguro que defenderá con garra su corona. En la pista cubierta de Gallur, en la que será la cuarta vez que se dispute este campeonato, también estarán Joseba Larrauri, Beñat Miquelarena y Alaine Aguerralde (200); Ibai Serrano, Adrián Rocandio e Irune Muguruza (400); Ekain Larrea e Irati Zurutuza (1.500); Malen Martínez (60 metros vallas); María Felisa Okomo (peso); y Asier Añorga (pértiga).

Las ausencias. Solo en cuatro de las 26 disciplinas faltarán los actuales campeones de España. Y las dos mujeres que faltarán ganaron en 2024 con licencia guipuzcoana: la pertiguista Malen Ruiz de Azua (retirada) y María Vicente (60 metros vallas), que sigue recuperándose de la dolorosa lesión sufrida hace ya casi un año cuando peleaba por el oro mundial en pentatlón. El otro campeón ausente en Madrid será Adel Mechaal, oro en 2024 en 1.500 y 3.000. Pero estas no serán las únicas grandes bajas del estatal. Tampoco estará el campeón olímpico de triple salto Jordan Díaz, los mediofondistas Marta Pérez, Mario García Romo, Saúl Ordóñez...

Las estrellas. Entre los atletas que desde hoy y hasta el domingo peleen por los 26 títulos que se ponen en juego en Gallur estarán varios de los grandes nombres del atletismo español. Destaca el 800 masculino, con el nuevo plusmarquista nacional de la distancia Elvin Josué Canales midiéndose a Mariano García y a Mohamed Attaoui. En la versión femenina compite Lorea Ibarzabal. En el 'milqui', el gallego Adrián Ben. En el 3.000, Marta García y Águeda Marqués se verán las caras. En las vallas, Quique Llopis aspira incluso a batir el récord de España en una carrera en la que también se espera la presencia del navarro Asier Martínez. Y, por supuesto, en el triple, Ana Peleteiro con sus cambios técnicos y tras unas molestias que, de momento al menos, no le están dejando rendir al cien por cien. No llega ni como líder española del año, ya que ese privilegio lo tiene la alavesa Tessy Ebosele, que también competirá en un concurso de longitud en el que se medirá a Fátima Diamé y tal vez a la ya mencionada Irati Mitxelena.

Hoy, dos oros en juego. El Campeonato de España, que podrá seguirse a través de Teledeporte y RTVE Play, arranca hoy mismo. Solamente se pondrán dos oros en juego: el de la longitud masculina y el del pentatlón femenino. Mañana será el turno de las finales del heptatlón masculino, la longitud femenina, el peso masculino, la pértiga masculina, el triple femenino, las alturas, los 60 y los 3.000; y el domingo, de la pértiga femenina, del peso femenino, del triple masculino, de las vallas, de los 200, de los 400, de los 800 y de los 'milquis'.