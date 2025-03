«Me gustan los retos ambiciosos y voy a por 3:36 en el 1.500»

Karel López San Sebastián Lunes, 10 de marzo 2025, 08:20 Comenta Compartir

A Martín Segurola (Donostia, 21 años) no le asustan los retos. Estudiando y entrenando en Estados Unidos desde agosto de 2021, ha explotado este 2025 después de varias temporadas creciendo como atleta. El joven de la RealSociedad, que ha vivido en Egipto, México y Sudáfrica, ha confirmado en lo poco que llevamos de año que estamos ante el mejor mediofondista guipuzcoano de siempre. En enero batió el récord territorial de 800 bajo techo (1:50.33) y hace unos días mejoró en más de trece segundos la plusmarca de 3.000 (8:00.65). Pero ha sido en la milla indoor (1.609 metros), con tanta tradición al otro lado del charco, donde realmente se ha salido...

– Ha bajado en dos ocasiones de cuatro minutos. Y a nivel nacional solamente tiene por delante a Mario García Romo (3:51.79), José Manuel Abascal, Reyes Estévez, José Luis González y Saúl Ordóñez. Casi nada...

– Son buenos nombres, sí. Pero espero poder seguir ganando posiciones en ese ránking. Es una distancia muy importante aquí, en Estados Unidos, que no se corre tanto en Europa. Estoy muy contento con el 3:56.43 en el que he corrido.

– ¿Se lo esperaba al comenzar la temporada?

– Mi objetivo era bajar de cuatro minutos. Tal vez no pensaba que fuera a lograrlo tan ampliamente, pero lo cierto es que, visto cómo me he encontrado, pienso que incluso podía haber corrido más rápido. Las dos millas en las que he hecho 3:56 las he ganado. Y en una de ellas, corriendo prácticamente solo desde el principio. Si hubiera tenido una carrera más competida...

– En Europa tiene más tradición el 'milqui'. ¿Qué crono cree que podría lograr?

– No he hecho ninguno este invierno en Estados Unidos. La milla indoor tiene tradición aquí, pero en verano, al aire libre, iré a por el 'milqui'. La marca a la que equivale ese 3:56 en la milla es 3:38. Me gustan los retos ambiciosos y por eso, en el 1.500 iré a por 3:36. Lo veo alcanzable si tengo la continuidad que he tenido este invierno. El año pasado, con problemas físicos durante la pista cubierta que me hicieron parar y meter semanas de bici únicamente, llegué al verano con poco entrenamiento y corrí en 3:42. Esta temporada estoy mucho mejor.

– ¿Qué ha cambiado?

– Cuando llegué en 2021 a Estados Unidos vivía en Austin (Texas). Estuve un par de años. Y ahora estoy en Bloomington (Indiana). La temporada pasada me costó un poco, pero ahora ya he encontrado las sensaciones y continuidad necesaria. Tengo un buen equipo, en la primera división universitaria, y un gran grupo de entreno.

– ¿Cómo plantea el verano?

– Acabo de terminar la temporada en pista cubierta y ya en tres semanas arranca la de aire libre aquí. Hay muy poco tiempo de descanso. El objetivo que tengo enEstados Unidos es lograr clasificarme para los nacionales universitarios, que son en Oregon en junio. Aún no lo hemos planificado bien, pero creo que plantearemos una temporada con menos carreras al aire libre para conseguir alargar mejor, que dure más la gasolina de cara a poder seguir compitiendo en verano en España. Al final, teniendo en cuenta cómo es el calendario y lo pronto que empezamos el aire libre en Estados Unidos, es casi una doble temporada. Y nadie es inmune al desgaste físico. Ojalá consiga llegar bien y clasificarme para elEuropeo sub23.

– Además de lo logrado en la milla, ¿está contento con sus resultados en 800 y 3.000?

– El 800 lo planteamos como un entrenamiento y salió ese récord de Gipuzkoa. Pero me quedé con la espinita de no haber podido bajar de 1:50. Me gustaría correr uno con piernas frescas para ver de qué soy capaz en esta distancia. Y en el 3.000, pues más de lo mismo. Fue una pena no bajar de los ocho minutos. El día anterior corrí un relevo con mi equipo universitario y el 3.000 fue bastante táctico. Pero la prioridad a partir de ahora es el 1.500.

– El 31 de diciembre pudo correr en casa. Ganó la SanSilvestre donostiarra. ¿Le hizo ilusión?

– Muchísima. Fue divertido. Y bonito. Estaba mi familia animando. Es de los mejores, si no el mejor, cierre de año que he tenido nunca.