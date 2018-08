Atletismo Maialen Axpe, plata en el Campeonato Iberoamericano de Perú Maialen Axpe, en acción. / Getty La pertiguista arrasatearra salta 4,20 metros en su última competición de la temporada y sube al segundo cajón del podio en Trujillo KAREL LÓPEZ Domingo, 26 agosto 2018, 14:42

Broche de plata a la temporada de Maialen Axpe. La pertiguista arrasatearra ha subido al segundo cajón del podio en el Campeonato Iberoamericano que se está disputando en Trujillo (Perú). La saltadora del Atlético San Sebastián ha superado el listón en 4,20 metros, lejos de los 4,45 saltados el pasado mes. El oro se lo ha llevado la brasileña Juliana De Menis Campos con 4,40 y tercera ha sido la colombiana Stefanny Castillo con la misma marca que la guipuzcoana.

«Me he encontrado bastante bien, aunque he tenido que saltar con pértigas blandas porque el aire estaba revoltoso. He hecho lo que he podido», aseguraba Axpe tras la competición.

Axpe, en su gran año, ha puesto punto y final con esta medalla a su curso. Una temporada en la que ha sido cuatro veces internacional absoluta (Juegos Mediterráneos en Tarragona, encuentro de saltos en Ávila, Europeo de Berlín y Campeonato Iberoamericano en Trujillo), medallista de bronce en el Campeonato de España bajo techo y de plata en el de aire libre, donde logró la mínima (4,45) para participar en el Campeonato de Europa.