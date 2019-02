Atletismo Maialen Axpe: «Naroa Agirre me felicitó y me alegré muchísimo; para mí es un referente» Maialen Axpe, en la reunión de Madrid / EFE KAREL LÓPEZ Jueves, 21 febrero 2019, 07:59

Maialen Axpe es la aspirante. Campeona de España en Antequera con 4,50 metros, mínima para el Campeonato de Europa de la semana que viene, la pertiguista arrasatearra de 25 años atacó por primera vez el récord de España que la donostiarra Naroa Agirre estableció en 2007 (4,56 metros). El listón cayó, pero la plusmarca podría cambiar de dueña muy pronto. Está en un momento de forma espectacular.

– ¿Cómo está?

– Mejor que nunca. Con muchísima confianza y con ganas de seguir mejorando.

– Comenzó la temporada bajo techo más tarde de lo habitual, saltando menos de cuatro metros, por unos problemas en el hombro.

– Hasta diciembre, en una concentración con la selección española en Leverkusen (Alemania), no pude saltar. Tuve problemas en el hombro. El año 2018 fue muy intenso. Necesitaba descansar un poco. Pero ahora está perfecto.

–¿Cuántos días entrena a la semana?

– Normalmente seis. En pretemporada he llegado a doblar sesión. También llevo a un grupo de cadetes y juveniles del Pamplona Atlético. Son ocho chavales que entrenan pértiga. Estoy encantada.

«Me veo capaz de batir el récord de España (4,56); estoy con más confianza»

– ¿Qué tal en Pamplona con Francis Hernández?

– Nos entendemos muy bien. Era lo que necesitaba. A base de repetir y repetir, conseguimos darle la vuelta a los fallos gordos que cometía. Y lo que es más importante para mí: tenemos una magnífica comunicación al saltar y al plantear los entrenamientos. Nos entendemos. Intercambiamos puntos de vista constantemente.Confiamos el uno en el otro. Eso sí, cuando empieza con sus chistes malos a veces le pido que se calle...

– Él es ambicioso y sabe que puede saltar incluso más...

– Los dos lo sabemos. Por eso seguí saltando el sábado tras lograr la mínima europea en el Campeonato de España y superar por primera vez el listón en 4,50 metros. Me veo capaz de batir el récord de España. La semana anterior le decía a Francis que me veía mejor que nunca.

– No tiene que ser fácil ver que ha ganado el Campeonato de España por primera vez, logrando la mínima... y seguir concentrada.

–No lo es. Los dos objetivos principales, el oro y la mínima, ya estaban conseguidos. Tuve claro cuando superé el 4,50 que quería seguir con el concurso. Pero en ese tiempo que pasó entre que colocaban el listón en 4,57 y salté por primera vez, reconozco que desconecté un poco. La tensión no era la misma. Eso sí, creo que logré darle la vuelta y hacer dos buenos intentos.

– ¿Le felicitó Naroa Agirre?

– Sí. Me mandó un mensaje que me hizo muchísima ilusión. Siempre me ha ayudado. Hemos sido compañeras en el AtléticoSanSebastián mucho tiempo y nos llevamos muy bien. Para mí ella es un referente, un ejemplo a seguir. Me animó a seguir intentándolo.

– Ahora llega elEuropeo...

– Compito el sábado a las 10.00 horas. Tendré que hacer un concurso similar al de Antequera si quiero estar en la final. Voy a por ello.

Naroa Agirre, con la selección / EFE

Naroa Agirre, expertiguista «Veo a Maialen Axpe capaz de mejorar mi 4,56; pero no solo eso»

23 títulos estatales tiene en su haber Naroa Agirre, una atleta que ha hecho historia en el salto con pértiga. Acumula 40 internacionalidades absolutas, un diploma olímpico en Atenas... Alejada ya de esta disciplina, sabe de primera mano lo complicado que es volar por encima de listones tan altos como los que superó el sábado su amiga MaialenAxpe, la mujer que amenaza su récord de España (4,56 metros).

– ¿Ve a Maialen Axpe capaz de batir su plusmarca?

– Sí. Es un sí rotundo además. Físicamente creo que está bien y técnicamente ha dado pasos de gigante. Además, tiene la cabeza en su sitio y es ambiciosa. Lleva muchos años saltando pértiga. La evolución que ha tenido ha sido brutal. Lo tiene todo para lograrlo.

– ¿Qué opina del concurso del sábado en Antequera?

– Fue espectacular. Ha conseguido estar regular en listones altos. El sábado, después de saltar a la tercera 4,44 metros, en un concurso que cansa, fue capaz de superar el 4,50 a la primera.

– Si salta 4,57, ¿qué sentiría?

– Me alegraría por ella porque es una chavala muy maja, con la que he compartido muchas competiciones y club. Los récords están para ser batidos. No voy a negar a nadie que escuece un poco que te los quiten, pero siendo una atleta de casa, sería bonito. Si lo logra es porque se lo merece. Yo salté lo que salté. Soy consciente de que el récord de España de pértiga es barato. Es una prueba que ha evolucionado mucho. Entre hombres y mujeres suele haber un metro de diferencia y mi plusmarca está en 4,56 metros y la masculina de Montxu Miranda, 5,81.

«Me quedaría sin récords. ¡Me va a quitar el de España, el de Euskadi... y hasta el del club!»

– Se quedaría sin récords, en plural...

– El otro día, hablando con Jonkar (Jon Karla Lizeaga, su marido y entrenador), estuvimos riéndonos un poco. No es que me pueda quedar sin récord de España, es que me quitaría ese, el de Euskadi, el de Gipuzkoa... ¡Y hasta el del Atlético SanSebastián! ¡Todos!

– ¿Dónde ve su límite?

– Creo que tiene más ambición de la que yo llegué a tener. Su evolución está siendo tremenda. Tengo claro que, si sigue así, saltará por encima de 4,56, pero no solo eso. No sé hasta dónde puede subir. Yo ya no sé ni qué pensar viendo cómo está. Nunca sabes dónde está el tope. Cuando llegué al mío, pensaba que no me quedaría con esa marca. Hay que aprovechar los grandes momentos. Tiene 25 años, una edad muy bonita (Agirre saltó 4,56 con 27).

– Por cierto, le hizo mucha ilusión un mensaje que le mandó...

– Le escribí para felicitarle. Fue un mensaje enviado desde el corazón, diciéndole que siguiera adelante en su empeño por superarse. Me pongo contenta viendo cómo está. Yo no me considero un referente para nadie, pero si es su caso y es de forma positiva, me alegro muchísimo.

– ¿Cree que le ayudará tener rivales a gran nivel?

– Sin duda. Tener a Malen Ruiz de Azúa y Mónica Clemente, por ejemplo, saltando alto les ayudará a todas. A veces pierdes campeonatos y eso duele, pero a la larga ayuda. Yo lo viví conDana Cervantes.