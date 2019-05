Atletismo Maialen Axpe no competirá en la Diamond League de Estocolmo al negarse Iberia a facturar sus pértigas En la reserva del vuelo habían notificado el desplazamiento del material y pagado el suplemento correspondiente NEREA SARRIEGI Miércoles, 29 mayo 2019, 14:43

Maialen Axpe (Atlético San Sebastián), campeona de España de salto con pértiga, debutaba este jueves en la Diamond League en Estocolmo, una de las reuniones que congrega a los mejores especialistas del mundo. Llegar allí no es tarea fácil, requiere muchísimas horas de entrenamiento y sacrificio que, esta vez, se han visto lastradas por una decisión ajena a la propia atleta. Iberia, la compañía aérea en la que debía facturar sus pértigas, se ha negado a hacerlo a pesar de que Axpe, junto con su entrenador, Francis Hernández y su representante, Alberto Suárez, había notificado al reservar el vuelo de que las llevaría, pagando el suplemento correspondiente.

«En un principio, mi entrenador y yo íbamos a viajar con Vueling desde Bilbao, pero nos dijeron que facturar las pértigas era imposible», explica Axpe. «Entonces, hicimos la consulta en Iberia y vimos que saliendo con ellos desde Madrid no habría problema. Decidimos que yo saldría desde Bilbao y que él se desplazaría en coche desde Pamplona hasta Madrid con las pértigas para facturarlas allí. La sorpresa se la ha llevado él, que tras haber hecho el viaje entero casi sin dormir, le han negado facturarlas», ha denunciado la atleta. Consultando la página web de la compañía, puede observarse que no existe un protocolo concreto para estos casos. En el apartado de equipajes especiales, existe la opción «otros equipos deportivos» y la única referencia a cualquier material de atletismo es el «equipo de lanzamiento de jabalina». Por lo tanto, la última decisión depende de la persona responsable de la compañía que atienda a los viajeros en el momento de la facturación.

No es la primera vez que pasa. Aunque después pudo recuperarlas, en el viaje al Europeo de Berlín del verano pasado, la compañía aérea en la que viajaba el pertiguista navarro Adrián Vallés, actual campeón de España, perdió sus pértigas al no facturarlas en el avión en el que él viajaba. «Yo veo cómo atletas de Estados Unidos o del resto de Europa salen a competir casi cada fin de semana y no tienen ningún problema», dice la atleta de Arrasate. «Aquí la situación se repite, hay que hacer algo porque nos jugamos mucho en cada competición».

Pensando en todo el esfuerzo que ha supuesto llegar a una Diamond League, su entrenador le había propuesto, como último recurso, viajar a Estocolmo igualmente y tratar de saltar con unas pértigas prestadas. «Nos hemos llegado a plantear la posibilidad de viajar igual y allí, tratar de saltar con otras pértigas. Pero no nos aseguramos nada», declara Axpe. «No sabemos si van a dejarnos las pértigas, no sé si me adaptaría bien a unas que no son mías… viajar hasta Estocolmo sin tener la garantía de que voy a poder competir, y más pensando en que este fin de semana disputo la Liga con el Atlético San Sebastián en Donostia, no me merece la pena», explica.

Su representante, Alberto Suárez, destaca la pérdida, no solo económica, que supondrá no estar en Estocolmo. «Competir en una Diamond League es una oportunidad única, era la primera competición de Maialen a ese nivel y suponía un escaparate para optar a otras citas internacionales en el futuro». «No podemos presentar ninguna reclamación formal porque no existe una legislación que obligue a la compañía a facturar las pértigas», explica. «La organización de la Diamond League paga los gastos del viaje al atleta y a su entrenador, pero en este caso, hemos tenido que comprar los billetes dos veces, al ver que Vueling no nos dejaba facturar las pértigas. El gasto total supera los 1000€», indica. A partir de aquí, espera que la Real Federación Española de Atletismo o el Consejo Superior de Deportes tome alguna medida.

Desde la Federación indican que, al tratarse de una competición individual, de momento no han pensado en dar ningún paso. De todas formas, conocedores de que no es la primera vez que ocurre una situación como esta, explican que en otras ocasiones han tenido que pelear en el mismo aeropuerto para transportar pértigas y artefactos de lanzamientos cuando la aerolínea ha argumentado razones de espacio para negar la facturación.

Maialen Axpe subraya que «para mí el atletismo es un trabajo, dedico muchas horas a entrenar para poder competir en encuentros como este y es muy frustrante ver cómo una vez que has conseguido llegar, te ves condicionada por factores que no dependen de ti». «Es necesario hacer algo y que esta situación no se repita más», dice. Confiando en que pronto llegarán nuevas oportunidades, de momento, el sueño de verse compitiendo entre las mejores del mundo tendrá que esperar.