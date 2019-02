Lopetegi y Behobide ganan la media de Irun

El irundarra Iñaki Lopetegi y la hondarribitarra Claudia Behobide -esta por segunda vez consecutiva- se impusieron ayer en la ''II Vertiz Ford Media Maratón de Irun + 10K Urbycolan', en la que se inscribieron 967 personas. La cifra casi calca los 968 dorsales de la primera edición y para Ibon Muñoz, director técnico del Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea, «repetir participación es como para estar muy contentos. Con esta respuesta vemos que la carrera gusta y aunque para nosotros como organizadores supone mucho más esfuerzo que otras pruebas, hemos acabado muy satisfechos. El evento se ha consolidado, con un 22% de participación femenina y más de doscientos corredores de fuera de Gipuzkoa. El año que viene iremos a por mil participantes».

En la carrera masculina, el local Iñaki Lopetegi corrió solo los 21,097 kilómetros, llegando a tener dos minutos de ventaja sobre sus perseguidores, y consiguió un triunfo que no esperaba. El vigente campeón de Gipuzkoa de maratón explicaba que «he estado tres semanas enfermo, sin entrenar, y he salido porque es la carrera de mi club, pero para nada esperaba poder ganar. Me iban dando referencias, veinte segundos, treinta, y hacia mitad de carrera he pensado que sí, que podría ganar. Ha sido una gozada poder ganar esta carrera delante de amigos y familiares». Paró el crono en 1.15.41 y a casi un minuto llegaron el vizcaíno Eder Rodríguez y el irundarra Martxel Tapia para completar el podio.

En categoría femenina repitió victoria Claudia Behobide, con un tiempo de 1.28.17, solo 49 segundos peor que el del año pasado. La hondarribitarra reconoció que «es una carrera muy bonita, me gustan los tramos de los bidegorris que van junto al río Bidasoa». Como otras muchas veces, se fue directa del podio a trabajar en el restaurante. El podio se completó con la turolense Mónica Ferrer y la riojana María Teresa Iñigo, separadas por solo nueve segundos.

En la prueba de diez kilómetros se impusieron el tolosarra Unai Arroyo (31.45) y la arrasatearra Miren Apraiz (39.32).