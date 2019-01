Atletismo Lamdassem y Palacio, en busca de Constantino Esparcia El bareiní Aweke Ayalew fue el ganador de la pasada edición. / EFE El Cross Internacional puede tener hoy como ganador un atleta español tanto en la carrera femenina como en la masculina M.J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 enero 2019, 08:56

La txapela de la 64ª edición del prestigioso Cross Internacional de San Sebastián se la podrían enfundar hoy, tras muchos años de sequía, dos atletas españoles. En la carrera élite masculina el último corredor en hacerlo fue el albaceteño Constantino Esparcia en el año 1986, mientras que en la femenina la última en hacerlo fue la madrileña, nacida en la ciudad suiza de Lucerna, Nuria Fernández, en 2011.

Tal y como dijo el alcalde donostiarra, Eneko Goia, en la presentación de la prueba, esta mañana a partir de las 10.00 horas se disputará el evento deportivo «que forma parte de la idiosincrasia de nuestra ciudad». Por el hipódromo han desfilado la flor y nata del atletismo mundial, de ahí que se ganara a pulso ser reconocido como 'La Catedral del Cross'.

Este año en la nómina de participantes que ha reunido Fly Group, que trabaja con el apoyo de la Federación Atlética Guipuzcoana, encabeza la lista el corredor español Ayad Lamdassem, vigente campeón de España de Cross, que declaraba en la previa que «el pasado mes de noviembre tuve una fisura en la costilla y por ese motivo, al principio de temporada, he tenido que correr casi al ralentí. Ya estoy bastante bien, al 80% diría yo».

El sevillano David Palacio, en su gran momento de forma -quinto en Elgoibar y séptimo en Itálica-, está decidido a dejarse la piel. Otros rivales que ambicionan el podio son el bareiní de origen keniano Albert Rop, que fue tercero en Itálica; Fernando Carro, actual subcampeón de Europa de 3.000m obstáculos y ganador del premio ANOC en 2018; Hassan Chani, vigente campeón de Asia en 10.000m; o el etíope Tesfaye Deriba, séptimo clasificado en el mundial de 3.000m obstáculos.

Igualdad en la cita femenina

La carrera femenina tiene un marcado toque estatal. A excepción de la uruguaya plusmarquista María Pia Fernández, campeona iberoamericana en 2018 en 3.000m y plata en 1.500m; y la argentina Belén Casseta, finalista en el mundial de Londres en 2017 y campeona sudamericana e iberoamericana de 3.000m obstáculos, las demás corredoras son españolas.

En esta prueba, que se prevé muy igualada, estarán Maitane Melero, Irene Sánchez-Escribano -plata en el estatal de Cross-, Azucena Díaz -bronce-, Zulema Fuentes-Pila, Alessandra Aguilar, Cristina Jordán, María José Pérez y Carla Gallardo.

Campeonato de Gipuzkoa

El Cross Internacional de San Sebastián sirve como prueba puntuable para el Trofeo Laboral Kutxa. Los vigentes campeones provinciales son el oriotarra Kamel Ziani y la urretxuarra Ainhoa Sanz. El exinternacional maratoniano ha dudado sobre si participar hoy debido a la gripe. «Estaba entrenando muy bien, pero la semana pasada empecé a sentirme mal y la verdad es que estoy bastante fastidiado. Me da mucha pena no correr porque me hacía mucha ilusión. Es un circuito que me parece especial. A ver cómo voy recuperando estos días».

Por su parte, la corredora del Goierri Garaia Ainhoa Sanz, ganadora en los crosses de Irín y Eibar, no participará. «Ando con alguna molestia en la cadera y guardaré las balas para el Campeonato de Euskadi», que se disputará en Oiangu el 3 de marzo.

En este sistema empleado por la Federación Atlética Guipuzcoana desde hace dos temporadas en la categoría masculina, encabezan la tabla Aitor Etxeberria, José Antonio Blanco, José Antonio Gómez y Kamel Ziani.

En la vertiente femenina pelean por la preciada txapela Ainhoa Sanz, Maider Gaztañaga y Ane Zabala.

También se disputará a lo largo de la mañana de hoy en el hipódromo el Campeonato de Euskadi Máster donde están inscritos un total de 200 atletas federados, de los cuales 35 son mujeres.