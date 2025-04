Kiplimo, frente al reto de las dos horas

El maratón de Londres de recupera mañana la gran motivación de poder ver a un atleta romper la barrera de las dos horas. Después del ... mazazo que supuso la muerte de Kelvin Kiptum en accidente de coche, el atletismo perdió en 2023 a su referente, al fondista que parecía destinado a tal hazaña después de haber corrido los 42,195 kilómetros en 2.00.35. Pero el enorme récord del mundo de Jacob Kiplimo en el medio maratón de Barcelona (56.42) reactivó esa carrera por repetir en una carrera 'comercial' lo que hizo Eliud Kipchoge en aquel experimento dirigido de Viena (1.59.40). Ha llegado la hora del primer asalto. A sus 24 años, Kiplimo debuta mañana en la distancia y todos los ojos estarán puestos en lo que sea capaz de hacer el ugandés en la cita británica. ¿Será capaz el africano de hacer historia o el maratón pasará factura a un debutante?

En declaraciones recogidas por 'Diario del Triatlón', Giusepe Giambrone, manager y entrenador italiano que descubrió a Kiplimo, está convencido de que su atleta puede lograr una hazaña en Londres. «Después de unos meses entrenando con atletas ya hechos y con buenos resultados internacionales me di cuenta de que estábamos ante una nueva dimensión. No tuve dudas de que iba a ser el primero en bajar de dos horas en maratón, pero no por poco sino dejándo el récord seguramente en 1:58. Si hay algo que tiene Jacob es su capacidad para retrasar al máximo la fatiga, así que no me sorprendería que en Londres hiciera historia y bajara de dos horas, auque puede pagar la novatada y hacer ¡2:01!», afirmó el técnico italiano.

En febrero, Kiplimo completó la mayor rebaja del récord del mundo de medio maratón (48 segundos) en la Mitja de Barcelona, en un circuito donde el ugandés corrió a 2'41 el kilómetro para borrar de las listas el registro de Kejelcha. «Salí fuerte, quería hacer una gran carrera, pero no me esperaba batir el récord del mundo», confesó Kiplimo después de su marca. Doble campeón del mundo de cross y bronce en los 10.000 metros de los Juegos de Tokio, fue capaz de hacer un parcial de 10 kilómetros, entre el 5 y el 15, de 26.33.

Un margen por explorar

Como explicaba después de aquel récord Martín Fiz, «tiene un margen de tres minutos y pico para bajar de las dos horas. Es decir, que en Londres puede pasar la media en una hora, que eso para él es ir casi 'de paseo', y luego reventar el crono. Es que lo tiene a su alcance con el tiempo que hizo en Barcelona», explicó el maratoniano de Vitoria, quien está convencido del gran futuro que le espera a Kiplimo.

Los récords actuales en Londres los poseen Kiptum (2.01.25 en 2023) y la británica Paula Radcliffe (2.15.25 en 2003). Tras la lesión de Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge y Kiplimo son los dos grandes favoritos para imponerse en la ciudad inglesa, con una amplia nómina de grandes maratonianos como Sabastian Sawe (2.02.05), Timothy Kiplagat (2.02.55), Alexander Mutiso (2.03.11), Milkesa Mengesha (2.03.17) o Tamirat Tola (2.03.39). En categoría femenina, en ausencia de la plusmarquista mundial Ruth Chepngetich (2.09.56), destacan Tigst Assefa (2.11.53), Sifan Hassan (2.13.44), Joyciline Jepkosgei (2.16.24) y Megertu Alemu (2.16.34).