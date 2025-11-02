Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La 69 edición del Cross Internacional de San Sebastián. F. de la Hera
Cross Internacional San Sebastián

Kenia suma su quinto doblete en el hipódromo

Kiprotich y Jepkosgei suben a lo más alto del podio en la 69 edición del Cross Internacional de San Sebastián; Serrano ha sido segunda

M. Oiartzun

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

Sin lluvia (y sin el barro de antaño en el hipódromo cuando los días previos caía agua) se ha disputado este domingo la 69 edición ... del Cross Internacional de San Sebastián, una cita en la que los atletas kenianos han logrado su quinto doblete masculino y femenino desde que en 1971 también corren mujeres. No han tenido problemas los africanos para conseguirlo. Bonita batalla en la carrera masculina entre dos Kiprotich y sin mucha historia por la desigualdad existente en la prueba femenina.

