Kenia suma su quinto doblete en el hipódromo

Sin lluvia (y sin el barro de antaño en el hipódromo cuando los días previos caía agua) se ha disputado este domingo la 69 edición ... del Cross Internacional de San Sebastián, una cita en la que los atletas kenianos han logrado su quinto doblete masculino y femenino desde que en 1971 también corren mujeres. No han tenido problemas los africanos para conseguirlo. Bonita batalla en la carrera masculina entre dos Kiprotich y sin mucha historia por la desigualdad existente en la prueba femenina.

Tras las carreras escolares y de categorías inferiores, con cerca de un millar de participantes en total, ha llegado el turno de las pruebas absolutas. Primero, la femenina, sobre 6.900 metros (ahora ya misma distancia que la masculina). En ella, incontestable triunfo de Celestine Jepkosgei. La especialista en 3.000 metros obstáculos, de 21 años, ha apretado el acelerador en el cuarto kilómetro, dando la sensación de que podía haberlo hecho en cualquier momento porque era muy superior al resto de participantes, y se ha marchado en solitario, dejando sin opciones de triunfo a Marta Serrano, que ha logrado un buen segundo puesto. La hija de Antonio Serrano y de la guipuzcoana Natalia Azpiazu, que es la actual campeona de España de 3.000 metros obstáculos, ha mejorado con creces la sexta plaza lograda el año pasado. Tercera ha finalizado, a un mundo, Lucía Rodríguez, que ha ido de menos a más. Jepkosgei ha necesitado 23 minutos y ocho segundos para completar la prueba, aunque ha dado la sensación de que se ha dado un paseo triunfal sobre la hierba y arena del hipódromo de Zubieta.

Después, y a modo de cierre de la jornada de cross, ha llegado la carrera masculina absoluta. Entre los participantes estaba el uruguayo Santiago Catrofe, sorprendente ganador en 2024. En esta ocasión no ha podido pasar del sexto puesto en una carrera en la que el keniano Titus Kiprotich ha sido el claro ganador.

Con los africanos dejando hacer durante los primeros metros, el momento de la verdad ha llegado cuando se ha superado el primer kilómetro. El keniano Edwin Kiplangat ha estirado un grupo de cabeza en el que se ha mantenido durante un rato el guipuzcoano Ekain Larrea.

La alternativa a Kiplangat se la ha dado el ugandés Martin Kiprotich, favorito el año pasado y que se vio sorprendido al final por Catrofe. Este año ha vuelto a ser segundo, pero su planteamiento ha sido más lógico. No ha sido hasta el sexto kilómetro, com Titus imponiendo un ritmo cercano a 2:40 el mil, cuando se ha conseguido marchar. Ha abierto un hueco de unos pocos metros con Martin que finalmente ha sido suficiente para llegar primero. 19:23 ha necesitado Titus Kiprotich, de 20 años, para ganar. Tercero ha sido finalmente Naibei Kiplimo.

June Arbeo y Ekain Larrea han sido los mejores atletas vascos.