El joven etíope Hamanot, a por el récord (2h09:34) Los atletas africanos favoritos para llevarse el Maratón posan sobre el puente Lehendakari Agirre / LUSA Un ramillete de atletas africanos contará con dos liebres para bajar de las dos horas y diez minutos

El joven etíope de 21 años Hamanot Mated Muluneh a pesar de que acredita como mejor registro 2h16:21, aseguró ayer en el Hotel Amara Plaza, donde están alojados los atletas élite, que está en disposición de bajar de las dos horas y diez minutos. El madrileño Alberto García Pérez es su representante y ha permanecido con él diez días en Adís Abeba, capital de Etiopía. «Este chico tiene mucho talento, sólo necesita una oportunidad y este maratón le puede servir para darse a conocer. Muchas veces el que gana no es el mejor sino el que ha tenido la oportunidad. Las dos liebres me dan fiabilidad y según le he visto entrenar allí puede bajar de 2h10. Hasta ahora ha hecho tres maratones en China».

Alberto es también un corredor con importantes marcas en carreras de fondo donde posee 2h32 en maratón y 1h09 en medio maratón. «Este circuito es rápido. Conozco San Sebastián porque hace unos años estuve con unos amigos haciendo la Behobia (1h14). El tiempo que han dado, entre nueve y trece grados y lluvia, en principio no es malo. Allí también tienen esta temperatura».

Día y hora mañana (9.00 horas). Salida en Paseo de Errondo y llegada en el Miniestadio de Anoeta. Inscritos Cerca de 3.000. Distancia 42,195 km. (recorrido homologado). Récords de la prueba Masculino del keniano Timothy Cherigat (2h09:34) y femenino de Ana Isabel Alonso (2h26:51). Salida 9.00 horas desde el Paseo de Errondo. Meta Miniestadio de Anoeta Inscritos 2.500. Salida 8.45 horas desde el Paseo de Errondo. Llegada Miniestadio de Anoeta Inscritos 1.200.

Los kenianos John Kipkorir Mutai (2h11:08), Noah Kipruto (2h12:48), Noah Kangogo (2h16:50) y David Kirpono Meto son sus principales rivales. El marroquí Abdelali Razyn de Marruecos y el eritreo Okubay Tsegay tendrán la complicada misión de llevarles hasta el kilómetro 30 por debajo de las 2 horas y 10 minutos.

En chicas la etíope de 22 años Chaltu Negesse quiere hacer una marca en torno a las 2h32. Hasta el momento tiene 2h41:57. «Me he entrenado fuerte en un grupo con buenas corredoras. Allí, en mi país, entrenamos por separado los chicos y las chicas. Espero que no llueva. He participado en pruebas de campo a través en Turquía y Francia y en todas he hecho buenos resultados». Pendiente de que le den el visado estaba ayer su compatriota Ayantu Kumela (2h42:26), que ha ganado varias maratones en China.

En la distancia de Medio Maratón los principales favoritos son de nacionalidad sueca. El campeón de su país en 10 kilómetros ruta Daniel Lundgren tendrá que esmerarse para batir a Fredrik Uhrbom que fue el ganador en las ediciones de 2013 y 2016. También entrará en la pelea por el primer puesto su compatriota Nils Spetz que ha corrido en 1 hora 5 minutos y 30 segundos.

En la carrera femenina tendremos en el circuito donostiarra a la campeona de Finlandia de los 21,097 kilómetros. Ella es Suvi Miettinen que sale con una marca de 1h15:13. En su palmarés también está ser subcampeona de maratón. La sueca Louise Ringström será su principal adversaria. En los 10 kilómetros medidos por la FAG donde hay registrados un amplio pelotón de atletas (1.200) tomará la salida (8.45 horas) Mikaela Larsson, ganadora de Estocolmo este año con un destacado tiempo de 34:34.

Las salidas del maratón y el medio maratón se darán de forma conjunta, a las nueve de la mañana.