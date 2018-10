Fichaje Una estrella para el proyecto atlético de la Real Sociedad Javier Colomo, en la pista de atletismo de Vitoria, donde se ejercita. / DV El internacional navarro Javier Colomo, plata en el Europeo sub23 de 2015 y campeón de España absoluto en 2014, nuevo fichaje del conjunto txuri-urdin KAREL LÓPEZ Martes, 30 octubre 2018, 10:23

La Real Sociedad es uno de los clubes que mejor se ha movido durante el mercado de fichajes atlético. Tras el acuerdo alcanzado con Diego Cabello -cuatro veces campeón de España de 400 metros vallas--, el conjunto txuri-urdin se ha hecho ahora con los servicios de uno de los mejores especialistas a nivel de España en las vallas cortas. El navarro Javier Colomo reforzará la próxima temporada a la Real.

Un fichaje que viene a cubrir el enorme hueco que deja en el conjunto txuri-urdin la baja de Iban Maiza. El donostiarra, plusmarquista vasco de la especialidad (13.70 en los 110 metros vallas y 7.82 en los 60 metros vallas), no seguirá compitiendo al máximo nivel y la dupla de especialistas en las vallas cortas la formarán ahora Javier Donés y su tocayo Colomo.

Nacido en Pamplona hace 24 años, el atleta que hasta ahora ha competido con el Ederki y al Pamplona Atlético, ambos equipos navarros, cambiará de colores para convertirse en uno de los referentes de la Real Sociedad. Fue campeón de España absoluto de 110 metros vallas en 2014 y ha sido dos veces internacional, incluido el Campeonato de Europa del año 2016. Colomo sabe, además, lo que es ganar los títulos estatales desde juvenil hasta categoría absoluta y en 2015, en Tallín, se colgó la medalla de plata en el Europeo sub23.

Entrenador guipuzcoano

Se ejercita en Vitoria desde el pasado año a las órdenes del eibarrés Gorka Zuazo en el mismo grupo de entrenamiento en el que está la donostiarra María Mujika. «Es un grupazo. El año pasado tuve que asumir muchos cambios –ciudad, entrenador…– y fue una temporada de adaptación, pero espero que esta sea ya la de la explosión», explica el vallista pamplonés, quien la pasada campaña compartió entrenamientos con el propio Maiza.

«Espero estar a la altura. Cubrir su baja no será sencillo, pero quiero ser ambicioso. Cuando vi que quedaría un hueco libre en las vallas, no lo dudé y quise formar parte del equipo. Por lo que se ve desde fuera, es como una familia, y como del atletismo no vamos a acabar viviendo, al menos quiero disfrutar de la experiencia de la mejor manera posible», continúa.

Colomo ya sabe lo que es correr los 110 metros vallas en 13.58 (séptimo mejor atleta español de siempre y cuarto nacido en España) y los 60 metros vallas en 7.78. Sin duda, la Real Sociedad contará con un atleta de garantías con hambre: Javier Colomo.