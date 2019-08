ATLETISMO Jainaga busca resurgir y mira al Campeonato de España Absoluto Odei Jainaga durante un entrenamiento. El jabalinista eibartarra, que se está recuperando de su lesión en el codo, lanzó 71,32 metros ayer en Leiria, Portugal NEREA SARRIEGI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 agosto 2019, 10:46

Tras muchos meses de incertidumbre, las últimas competiciones están devolviendo la esperanza al exrecordman de España de jabalina (80,64m), el eibartarra Odei Jainaga. Ayer lanzó 71,32m en Leiria (Portugal) en la misma pista en la que en marzo del año pasado fue quinto en la Copa de Europa de lanzamientos. Aunque ayer no quedó satisfecho con el resultado, admite que cada pequeño paso es ahora un gran avance. «Me falta trabajar la técnica, entreno muy bien pero aún estoy perdido en competición», indica. «Me sé los conceptos, pero a la hora de la verdad la teoría sirve de poco, lo que importa es la práctica y tener asimilado el movimiento. Voy puliéndolo, pero no es fácil porque el dolor no desaparece del todo», resume en conversación con este periódico.

El último fin de semana de junio disputó la que, debido a ese dolor, creía que sería su última competición del año, el Campeonato de España sub-23. Se proclamó subcampeón con 74,65m, detrás del actual poseedor del récord de España absoluto, el navarro Manu Quijera. Todo indicaba que la única solución para su lesión en el codo, que arrastra desde marzo de 2018, era pasar por el quirófano. Sin embargo, al ver que a pesar del dolor pudo obtener la plata y se quedó a menos de un metro de la mínima europea sub-23, decidió, junto con su entrenador, José Antonio García Feijoo, buscar una nueva opinión. Acudieron a la consulta del doctor José Antonio Gutiérrez Rincón, en Barcelona, por su amplia experiencia con deportistas. Fue ese diagnóstico el que hizo que decidieran continuar con los entrenamientos.

«Nuevo vendaje»

El doctor Gutiérrez concluyó que el atleta se rompió el ligamento colateral medial, pero que ya se había regenerado. No obstante, vio que ahora no tiene la elasticidad que debería tener y es por eso que cada vez que realiza un movimiento o se dispone a lanzar, vuelve el dolor. Sin embargo, el médico descartó la opción del quirófano. En su lugar, le enseñó unos ejercicios que Jainaga realiza cada día para poder recuperar la elasticidad y que «están dando sus frutos». Mientras, sigue buscando otras técnicas para acelerar lo máximo posible su recuperación. «Lo mejor que me llevo de Portugal es que he aprendido un nuevo vendaje gracias a un jabalinista portugués que tiene el mismo problema que yo», explica Jainaga. «Con este vendaje el codo queda muy sujeto, creo que puede funcionar».

El próximo 31 de agosto el eibartarra disputará el Campeonato de España Absoluto en La Nucia (Alicante). Aún sin prisa, concentrado en dar todos los pasos necesarios para curar del todo su lesión, acudirá a la cita con ganas de recuperar el tiempo perdido.