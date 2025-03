Irati Mitxelena, «con la conciencia tranquila» tras su 15º puesto

K. L. Lunes, 10 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Irati Mitxelena puso punto final a su temporada invernal con un 15º puesto en su primer Europeo bajo techo, un resultado que hace un mes seguro que no hubiera firmado teniendo en cuenta que estaba muy regular por encima de los 6,50 metros. Sin embargo, la donostiarra sufrió una lesión en el tobillo que le ha lastrado durante este final de campaña indoor. «Lo he peleado, pero no tenía más el viernes», aseguraba tras saltar 6,28 en la ronda clasificatoria y no poder acceder a la final. «Tengo la conciencia tranquila porque he hecho todo lo que he podido y más. Ahora toca descansar y recuperarme para estar al 100% en verano».