Irati Mitxelena, seleccionada para el Europeo indoor

Irati Mitxelena ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Atletismo para competir del 6 al 9 de marzo en el Campeonato de Europa ... en pista cubierta en Apeldoorn (Países Bajos). La saltadora de longitud donostiarra, eso sí, está pendiente de ver cómo evoluciona su tobillo izquierdo para decidir si acude a esta cita internacional.

Ella es la única guipuzcoana en una lista inicial de 36 atletas (19 mujeres y 17 hombres) en la que «se combina juventud y sabiduría». Son siete más que los que compitieron en Estambul en 2023. Además de Mitxelena, hay otro atleta vasco en la lista: el vizcaíno Markel Fernández, subcampeón de España de 400 el pasado domingo en Madrid. En el estatal fue precisamente donde se vio que Mitxelena aún no estaba del todo recuperada de los problemas que una semana antes le impidieron competir con su club, el Atlético San Sebastián, en la Copa de España por clubes. «Estoy muy contenta por haber cumplido el objetivo, aunque ahora toca ver cómo evoluciona el tobillo izquierdo. Cruzo los dedos», decía ayer la donostiarra tras enterarse. Son 18 las mujeres que competirán en la longitud, y la guipuzcoana es la 15ª tras cerrarse el World Ranking. Eso sí, con los 6,62 metros saltados en Portugal en enero, Mitxelena es la decimoprimera europea que más lejos ha caído este año.

La saltadora guipuzcoana no pudo pasar del décimo puesto el sábado en el Campeonato de España. Con miedo, no se atrevía a batir para que sus problemas físicos no fueran a más. «Estamos en contacto con su entrenador (Ramón Cid) y si no está en condiciones óptimas, que creemos que sí, renunciará», aseguró ayer el seleccionador español José Peiró.

Peleteiro, Attaoui...

Entre los 36 atletas seleccionados destacan nombres como el de la triplista Ana Peleteiro, los mediofondistas Mariano García (800), Elvin Josué Canales y Mohamed Attaoui (1.500), los vallistas Quique Llopis y Asier Martínez... Doblará (60 y 60 metros vallas) Abel Alejandro Jordán. España también tendrá equipos de 4x400 femenino, masculino y mixto.