Iraitz Arrospide: «Si estar aquí es más que un sueño, una medalla por equipos sería alucinante»

BERLÍN. Sábado, 11 agosto 2018

Iraitz Arrospide (Villabona, 1988) está a punto de «cumplir un sueño». El maratoniano de la Real Sociedad disputará mañana, a partir de las 10.00 horas, el maratón del Campeonato de Europa, su primera competición con la selección española. DV pasó la mañana de ayer con él en Berlín. El atleta reconoce que estar presente en un Europeo era para él «impensable hace muy poco tiempo». Y más aún tener la posibilidad de lograr una medalla por equipos. Para ello la selección, compuesta por Javi Guerra, Jesús España, Camilo Santiago y Pedro Nimo además del guipuzcoano, tendrá que ocupar una de las tres primeras posiciones en una clasificación que tiene en cuenta los tiempos de los tres primeros clasificados de cada país.

- Se lo dicen hace unos meses y...

- Y me echo a reír. Para mí esto es más que un sueño. Es una experiencia que no pensaba que viviría. Está siendo muy bonito. Estoy conociendo a mucha gente nueva, compartiendo vivencias con grandes atletas...

- ¿Y los nervios?

- De momento están controlados. Hasta ahora no ha habido problemas porque veía el momento de correr lejos. Pero según se va acercando el momento...

- ¿Ha podido conocer a Maialen Axpe, pertiguista arrasatearra que también se ha estrenado en este Europeo?

- Hoy mismo (por ayer), justo antes de quedar para la entrevista, he coincidido con ella en el fisio. Aunque tengo que confesar que he tenido que buscar en Instagram para ver si era ella porque tenía dudas. Al ver que sí, hemos estado charlando un rato.

- Tengo entendido que su compañero de habitación es Fernando Carro, medallista de plata el jueves en 3.000 metros obstáculos...

- Así es. ¡Vaya alegrón me llevé por él! Además, lo pude ver desde el Estadio Olímpico y fue tremendo.

- ¿Había hablado con usted de la posibilidad de conseguir la medalla?

- Sí. Lo habíamos comentado en la habitación. Tenía opciones. Yo le dije que tenía que volver al hotel con una, que así me la podía colgar y la podía toquetear. Y mira... Aunque eso sí, aún no he podido hacerlo, porque no se la han entregado aún. (La ceremonia se canceló el jueves por una tormenta y Carro la recibió ayer, después de la entrevista).

«Llego en muy buena forma y aunque con 30º es difícil, aspiro a mejorar mi marca»

- Dice que quería tocar una, pero sabe perfectamente que tiene opciones de ganar una medalla...

- Hay rivales fuertes como Polonia, Francia... pero sí, la verdad es que creemos firmemente que podemos pelearlo. Si estar aquí es más que un sueño, pelear por una medalla por equipos sería alucinante; es algo que se me escapa.

- ¿Qué tal con el resto de maratonianos?

- La verdad es que muy bien. Somos una piña. El ambiente de equipo es muy bueno y eso ayuda a que creamos en nuestras posibilidades.

- ¿Le da miedo el calor?

- Frente al calor poco podemos hacer, por lo que tenerle miedo no es el camino. Por suerte, tras días de muchísimo calor, poco a poco va remitiendo. De todas formas, puede llegar a haber hasta 30ºC a eso de las 12.00. Es mucho más calor del que he tenido en los maratones corridos hasta ahora.

- ¿Sigue pensando en mejorar su marca (2h16:24) en Berlín?

- Sé que será complicado, pero también sé que llegó en muy buena forma. Dependerá de muchos factores y del momento. La temperatura, claro, es uno de ellos. El recorrido (dan tres vueltas iguales junto al Tiergarten y una final un poco más larga acabando frente a la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm) me gusta. Es diferente al maratón que ya corrí aquí el año pasado, pero está bien, es llano. Si algo tengo claro es que pase lo que pase voy a pelear por llegar a meta. Se me quedaría una espina clavada demasiado grande si, después de ser seleccionado para un Europeo, no logro acabar. La idea, al menos a priori, es doblar prácticamente parciales.