Atletismo Iñigo Uribarren, «sin dolor y con la confianza recuperada», vuelve a la carga Pablo Cid señala a Iñigo Uribarren tras la disputa de una competición en Gijón. / K. López El triplista, casi dos años después de quedar tercero en el Campeonato de España, reconoce haberlo pasado muy mal por las lesiones, hasta el punto de haber estado cerca de dejar el atletismo KAREL LÓPEZ Viernes, 18 enero 2019, 08:23

Iñigo Uribarren ha vivido durante los dos últimos años un auténtico calvario de lesiones. Siempre que se acercaba a su mejor versión –incluso regresando a la competición–, los dolores en el talón volvían a aparecer. En febrero del año 2017, el triplista llegó a ser medallista de bronce en el Campeonato de España absoluto de pista cubierta disputado en Salamanca. Lo logró con un mejor intento de 16,17 metros, su marca personal y una de las mejores guipuzcoanas de siempre. Pero, desde entonces, poco ha podido hacer.

Este sábado por la tarde, en un control de marcas (PLP) que se disputa en el velódromo de Anoeta a partir de las 14.00 horas y hasta pasadas las 17.30 horas, el arrasatearra de la Real Sociedad saltará por segunda vez esta temporada. «Han sido casi dos años sin competir en pista cubierta. Hace dos meses no podía aguantar el dolor. Me llegué a plantear incluso dejarlo», asegura el atleta de 25 años.

Uribarren llegó a ser internacional promesa con España y parecía no encontrar límites. Cada temporada daba un pequeño salto de calidad, nunca mejor dicho. «Ramón Cid ha sido el que me ha dado confianza durante estos últimos meses en los que tan mal lo he pasado. Desde hace unas semanas estoy entrenándome sin molestias y a un nivel impensable hace muy poco», sigue. El sábado volvió en el Campeonato de Gipuzkoa y acabó segundo, solo tras Eneko Carrascal, con un mejor intentó de 15,07 metros. «Ahora el objetivo es añadir pasos a la carrera progresivamente. La semana pasada salté con 10, esta lo haré con 14 y la siguiente ya espero que sea con 18», apunta, consciente de que así ganará centímetros.

En el control del velódromo se espera también la participación del pertiguista Dapena, de la lanzadora Nnegue y de las mediofondistas Ayala y Zurutuza, entre otros.