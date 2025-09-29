Ibarra y Zubizarreta se imponen con claridad en el Memorial Josetxo Imaz

Unai Ibarra e Irati Zubizarreta se llevaron ayer con claridad los triunfos en el Memorial Josetxo Imaz, que se celebró con su salida y ... su llegada en la localidad de Ordizia. Era la 25 edición de esta carrera, la única que no paró durante el Covid, y tanto el arrasatearra como la beasaindarra llegaron a la meta, en Altamira, en solitario.

Ibarra, uno de los grandes especialistas guipuzcoanos sobre los diez kilómetros, paró el crono ayer en un tiempo de 31:06, un minuto y uno segundo menos de lo que necesitó el atleta navarro Miguel Aristu (32:07).

Más allá e n la tabla, tercero fue un clásico del atletismo guipuzcoano, el segurarra Eneko Agirrezabal (32:27). El ganador de la edición de 2024, el donostiarra Ander Sagarzazu, no tuvo su mejor día en esta ocasión y terminó quinto en la clasificación de la carrera celebrada ayer.

Ampliar Irati Zubizarreta entrando a meta. J. M. López

Por otro lado, en la carrera femenina, la victoria fue para la atleta beasaindarra Irati Zubizarreta, que llegó en 39:13, muy destacada con respecto a los 41:20 en los que corrió la tolosarra Naiara Domeño. Tercera acabó la donostiarra Oihana Oleaga (42:25). Participaron un total de 315 corredores en la edición de este año.

La temporada otoñal, que como es tradición se inicia a finales de septiembre con el Memorial Josetxo Imaz, continuará este domingo en Gipuzkoa con la primera prueba multitudinaria: el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, carrera incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo en la que se espera la participación de 4.000 corredores, con un 37% de inscripción femenina. No será la única carrera del domingo, ya que entre Hendaia, Irun y Hondarribia se disputa la Txingudi Korrika.