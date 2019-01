Atletismo Homenaje a los mejores corredores Animada foto de familia. Todos los atletas premiados durante la Gala de Kirolprobak posaron hermanados con la espectacular pecera que preside el auditorio del Aquarium como fondo inmejorable. / UNANUE Los atletas más destacados de las ligas de Kirolprobak reciben sus galardones en el Aquarium ÁLEX LÓPEZ Jueves, 24 enero 2019, 19:56

Una vez que las ligas de 2019 se han puesto en marcha, este pasado viernes llegó el momento de homenajear a sus ganadores del pasado año, en un acto entrañable que volvió a acoger el auditorio del Aquarium de San Sebastián. Los premiados y sus familias, así como algunos de sus rivales y aficionados al atletismo en general, fueron los invitados de una Gala de Kirolprobak que condujo con acierto al micrófono el polifacético tolosarra Iñigo Asensio.

La velada arrancó con el merecidísimo reconocimiento a los corredores que más pruebas disputaron en total a lo largo de la pasada temporada, un premio importante, puesto que no hay que olvidar que el gran objetivo de estas ligas es fomentar la participación, sin importar tanto los resultados. Los atletas reconocidos en esta ocasión en las pruebas de asfalto fueron Ana Ruipérez Canuto, Carmelo López Unanua y Francisco Recio Novoa, mientras que en la Liga de Montaña los homenajeados fueron Nerea Amilibia Arruti e Iban Cordero Zubillaga, aunque éste no pudo acudir a la gala.

Los responsables de Kirolprobak, los hermanos Carlos y Javier Galíndez, así como su compañero, Iván, fueron los encargados de entregarles sus sreconocimientos, antes de arrancar con los atletas más destacados de la temporada. Los primeros clasificados en categoría sénior, Oiana Ortiz Laborde y Mikel Senperena Irastorza, que no pudo estar en el Aquarium, dieron paso a las diferentes categorías de veteranos, con triunfos y trofeos para María José Hernández Caro, Emiliano Martín Moro, que llegó un poco más tarde pero no se quedó sin premio, Mertxe Casas, Mitxel Cuadrado De la Fuente, Iosune Alberdi Urrutia y Miguel Maza Giraldo, algunos de ellos viejos conocidos ya y premiados habituales en las diferentes galas de Kirolprobak de los últimos años.

Vencedores absolutos

Una de las grandes novedades de las ligas del pasado año fue que el vencedor de las cinco ediciones anteriores de la de asfalto, el lasartearra Raúl Gómez Margallo, cedió su trono y cayó al tercer puesto, acompañando en el podio a su vecino Gorka Gil Martín y al flamante nuevo vencedor, el irundarra Víctor Madejón Sánchez. El ganador se mostró «muy contento» con un triunfo «nada fácil y que ha llegado gracias a la constancia», aunque desbancar a Gómez no le hizo especial ilusión porque «somos amigos y nos alegramos por las victorias del otro, sólo somos rivales en el asfalto». Madejón destacó, además, que «ha sido un año muy duro por el fallecimiento de mi padre. Me alegra mucho haber podido dedicarle este triunfo», celebró.

En la categoría femenina, por otro lado, la ganadora de los dos últimos años, la pasaitarra Ana Cruz Oyarzabal, también cayó a la tercera plaza, cediendo ante el empuje de la irundarra Ángela González Cano y la ganadora, la atleta de Berastegi Arantxa Atxukarro Barrutia, segunda en 2016 y 2017, y que ya ha logrado calarse la ansiada txapela. Atxukarro se mostró «encantada» porque «la tercera ha sido la vencida», aunque recalcó que «no ha sido algo que haya buscado especialmente. La posibilidad de ganar surgió y supe aprovecharla», resumió la ganadora, que se llevó un «palo tremendo con un falso positivo en un reconocimiento médico. Llegué a pensar que se me acababa lo de correr, pero por suerte no fue así, me vi bien en el Maratón y estoy disfrutando como una niña».

Amaiur Iglesias repite

También tuvieron su merecido tributo los ganadores de la II Liga de Montaña, el azpeitarra Jexux Mari Errazu Alberdi y la joven errenteriarra Amaiur Iglesias Insausti, que repitió el gran éxito del año anterior. Errazu destacó que «más que las victorias o el título, me quedo con los momentos que viví en la carrera del pueblo, con el apoyo de la gente. Al final, yo tengo mi trabajo y esto es mi hobby y mi necesidad, porque ir al monte me da vida. Tampoco fue un título buscado», destacó. La errenteriarra, por su parte, reconoció que «no me esperaba ganar. Al final ya vi que compitiendo en la Beñat Elzo lo lograba, pero no lo busqué, como sí hice el año anterior. Iglesias ensalzó que «cada año es más difícil y el listón está más alto, pero seguiré corriendo hasta poder hacer una Zegama-Azikorri, que es mi reto».

Para concluir la velada, Kirolprobak reconoció a Ogi Berri Azkuene Triatloi Kluba como mejor organizador por su Pasai Antxoko Gabonetako Krosa, prueba que lleva tres años creciendo en número de participantes. Y después del sorteo de diferentes premios, todos los galardonados se reunieron para la foto de familia con la espectacular pecera que preside el auditorio de fondo, antes de departir amistosamente durante el lunch final. Zorionak!