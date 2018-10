Atletismo El guipuzcoano Alberto Revuelta hace su mejor marca personal en el Medio Maratón de Valencia con 1h05:35 Alberto Revuelta en una foto de archivo / Juantxo Lusa Tras una delicada operación de rodilla ha conseguido volver en unas magníficas condiciones físicas M.J. SILVANO Domingo, 28 octubre 2018, 13:53

Alberto Revuelta (Elgoibar, 44 años) después de una delicada operación de rodilla ha conseguido llegar en unas magníficas condiciones físicas al medio maratón de Valencia disputado hoy donde ha logrado su mejor registro en la distancia homologada de , mejorando 1h07:40 de la media de Donosti. «Me he sentido muy bien. En el kilómetro 10 me he quedado sólo y he tenido que correr controlando para dosificar las fuerzas. Creo que con un grupo hubiera peleado por bajar de la 1h05. Si veo que recupero pienso que podría correr la Behobia con garantías».

El donostiarra Imanol Cruz, que terminó en 1h09:46, acompañó a Revuelta hasta mediada la carrera. «Luego me he dejado caer. La idea es preparar un buen 10.000 metros de cara a primavera. No me planteo la Behobia».

El gasteiztarra Iván Fernández en el ambientado y fantástico circuito del Medio Maratón de Valencia hizo un buen crono de 1h04:44. «La marca está demasiado bien. Querría que hubiera corrido más despacio», explicaba para este medio su técnico desde esta temporada, el urretxuarra Santi Pérez.